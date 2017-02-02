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Хакеры атаковали МИД, министр отрицает угрозу безопасности Чехии

Хакеры атаковали МИД, министр отрицает угрозу безопасности Чехии

artyommm 193 0
Вчера стало известно о том, что хакеры в течение нескольких месяцев имели доступ к почтовой системе Министерства иностранных дел Чешской Республики.
Хакеры атаковали МИД, министр отрицает угрозу безопасности Чехии

Вчера чешские СМИ написали о том, что неизвестные хакеры атаковали электронную почтовую систему Министерства иностранных дел Чехии и украли 7 119 документов. Среди них была и запись с переговоров управляющего комитета Аудита национальной безопасности, датируемая июнем прошлого года, когда по поручению чешского правительства началась подготовка стратегии по защите государства от хакерских атак. 

Министр иностранных дел Любомир Заоралек сообщил прессе, что украденная информация не может навредить Чехии. Она может повлиять только на конкретные учреждения и людей, с ними связанных. Министр еще раз подчеркнул, что на внутреннюю систему министерства, в которой хранятся секретные документы, атак не было. Засекреченная информация осталась нетронутой.

По словам Заоралека, хакеры получили доступ к так называемой «чувствительной» информации, которая не может навредить государству, а только отдельным людям или институтам. Министр также добавил, что никто не может сейчас точно сказать, какой именно объем информации был утерян и как долго это происходило. Он только подтвердил то, что о проникновении хакеров в систему стало известно 16 января и что они имели доступ к ней в течение нескольких месяцев.

Источник: idnes.cz

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Темы
хакеры Министерство иностранных дел
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