Скандал: Премьер Чехии нецензурно высказался о министре финансов

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка опубликовал на своей странице Facebook статус, в котором открыто заявил о том, что министр финансов Андрей Бабиш обманул чешское государство. Только, вместо слова «обманул», он использовал нецензурный синоним.

Фото: https://www.facebook.com/sobotka.bohuslav/photos

Неожиданно вульгарно высказался премьер-министр Чехии Богуслав Соботка на своей странице в Facebook о министре финансов Андрее Бабише. Пользователи соцсети сначала не поверили, что председатель правительства позволяет себе употреблять такие слова, но позже Соботка подтвердил в своем твиттере, что его страницу в Facebook никто не взламывал и что он сам написал эти слова.

«Говоря простым трамповским языком: облигации в кронах стали возможностью, которую миллиардер А. Бабиш использовал для того, чтобы хорошо на****ть чешское государство. Он говорит, что это на короткое время было законно. Я говорю, что это крупное лицемерие, когда он выводит деньги из «Агроферта», вместо того чтобы обложить их налогом, а сейчас притворяется, что борется с уклонениями от налогов. Это клоунада!»

То, что эти слова написал сам Соботка, подтвердила представитель правительства Алена Коваржова. Через час премьер и сам написал в своем твиттере, что он автор этого пассажа: «Нет, мой FB действительно никто не взломал :) Да, А.Бабиш на самом деле не щадил чешское государство. И хорошо бы об этом сказать откровенно».

Ne, můj FB opravdu nikdo nenapadl :) Ano, A. Babiš skutečně český stát nešetřil. A je dobré to říci naplno: https://t.co/tNJ8JE7nJH — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 3 февраля 2017 г.

Статусом Соботки уже поделилась страница партии ČSSD. Некоторые пользователи в комментариях под публикацией хвалят премьера и советуют выступить против Бабиша лично. Другие удивляются и шутят над тем, что премьер позволил себе подобные выражения.

В своем статусе Соботка ссылается на опубликованный изданием Echo материал, в котором говорится о том, что Бабиш недостаточно объяснил, откуда у него столько легального личного дохода, чтобы купить не облагаемые налогом облигации «Агроферта» за 1,482 млрд крон. Сегодня они являются главным источником его личных доходов. Ежегодно он получает 90 млн крон и не платит с них в госбюджет в виде налогов ни кроны.

Источник: echo24.cz