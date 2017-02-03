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Спустя долгое время Чехия попала на CNN – благодаря «министерству правды»

Спустя долгое время Чехия попала на CNN – благодаря «министерству правды»

artyommm 205 0
Американские журналисты телеканала CNN прибыли в Прагу, чтобы снять репортаж о борьбе чешского правительства с дезинформацией и пропагандой.
Спустя долгое время Чехия попала на CNN – благодаря «министерству правды»

Чехия, которая обычно не попадает в объектив иностранных СМИ, заинтересовала их своей борьбой с дезинформацией и ложными новостями. Она стала одной из немногих стран, в которых на уровне правительства был создан самостоятельный орган по опровержению такого рода информации. По этой причине в Прагу прилетел штаб американского телеканала CNN. Американские СМИ обратили внимание в первую очередь на российское влияние на чешское общество и политику, а также дезинформацию о США и НАТО.

«Спустя 27 лет после падения коммунизма чешское правительство говорит, что их борьба уходит в онлайн и обвиняет Россию в ведении информационный войны», – так начинается репортаж CNN. Эта информационная война, по мнению журналистов, направлена прежде всего на распространение российского влияния в Европе, что подтверждает в репортаже и секретарь по европейским вопросам Томаш Проуза.

«Целью России является возврат нас в сферу российского влияния и ослабление Европы», – говорит Проуза в интервью американскому телеканалу, который считает, что дезинформация носит «антиСША, антиНАТО и антиевропейский» характер, и обращает внимание на работу прорусских дезинформационных сайтов в Чехии.

Против ложных новостей должен бороться Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами при Министерстве внутренних дел. Он, по мнению министра Хованеца, должен находить неправдивые новости и разоблачать ложные факты. В годовом отчете о безопасности в Чехии, издержки из которого цитирует репортер, говорится, что Россия проникает в чешские СМИ, создает напряжение в обществе и политике, а также распространяет ложь о США и НАТО. Проуза также говорит в репортаже, что Европе приходится защищаться от самой большой угрозы с 30-х гг. прошлого века.

По мнению CNN, в Чехии преобладают опасения, что Россия может повлиять на выборы в октябре. Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами подтверждает, что уже собралась группа по охране выборов. Задача экспертов заключается в том, чтобы проверить все возможные сценарии угрозы демократическим выборам и выявить потенциально слабые места в системе. Группа будет ориентироваться на зарубежный опыт и собственные знания процесса при подготовке и проведении выборов.

Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами является частью Центра по борьбе с терроризмом, который возник в связи с терактами в Европе. Он должен передавать обнаруженную информацию полиции, армии и секретным службам. Одна из частей комитета специализируется на раскрытии дезинформации в открытых источниках (включая соцсети) и ее опровержении. Ранее критики называли этот центр «министерством правды».

Источник: echo24.cz

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телевидение США Чехия Пропаганда Россия сми
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