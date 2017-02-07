Страны Евросоюза продлят внутренний пограничный контроль

Государства Евросоюза согласились с рекомендацией Еврокомиссии продлить внутренний пограничный контроль еще на 3 месяца.

Членские государства Евросоюза во вторник подтвердили согласие с планом Еврокомиссии, который позволит продлить временный контроль на внутренних границах шенгенской зоны еще на 3 месяца. Если бы решение не приняли, после 11 февраля 2017 года границы бы открыли в Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии.

В конце января Еврокомиссия посоветовала странам ЕС подтвердить, что пограничный контроль продлят еще на 3 месяца. По мнению европейской исполнительной власти, пока в Евросоюзе не наступили подходящие условия для того, чтобы обновить полное функционирование шенгенской зоны без внутренних границ.

Государства ЕС ввели частичный пограничный контроль из-за миграционного кризиса еще в позапрошлом году. Продлить меры безопасности страны решили в мае 2016. В ноябре ограничения продлили еще на 3 месяца.

Перед очередным продлением пограничного контроля государства должны договориться с соседними странами так, чтобы проверки проводили пропорционально и только там, где это необходимо. Контроль должны ограничить по времени и месту, а проверку будут проводить только в случае реального риска для общественной безопасности.

Страны также будут каждый месяц оценивать эффективность и охват проверок, а также информировать о результатах Европейскую комиссию.

Источник: Novinky.cz