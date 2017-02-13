Милош Земан пригласил нового президента Германии в Чехию

Чешский президент Милош Земан письменно поздравил нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Президент Чехии Милош Земан отправил официальное поздравительное письмо новоизбранному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В письме Земан пригласил Штайнмайера на Пражский град в связи с юбилеем двух важных событий, которые позитивно повлияли на чешско-немецкие отношения: 25 лет с момента подписания договора о добрососедстве и 20 лет со дня подписания чешско-немецкой декларации.

Земан подчеркнул исключительный характер отношений между обеими странами и выразил надежду, что в течение президентского срока Штайнмайера связь между странами еще больше углубится.

В письме Земан назвал нового президента Германии опытным политиком и государственным деятелем, мужчиной с неоспоримыми знаниями и кругозором в области внутренней и внешней политики.

Чешский президент добавил в письмо и личную нотку: «Я с радостью вспоминаю о нашей встрече в 2014 году, когда у нас была возможность поговорить о целом ряде внешнеполитических тем и вспомнить нашего общего друга Герхарда Шредера».

61-летний Франк Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел Германии, в воскресенье был избран президентом Федеральным собранием. Штайнмайер является членом Социально-демократической партии с 1975 года.

Источник: Novinky.cz