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Андрей Бабиш раздаст все деньги с облигаций на благотворительность

Андрей Бабиш раздаст все деньги с облигаций на благотворительность

Vladislava M 184 0
Министр финансов ЧР объявил, что раздаст 52 млн крон людям, которым нужна помощь. 1 млн крон он уже перевел на счет заболевшей девочки.
Фото: https://www.facebook.com/pg/AndrejBabis/posts/?ref=page_internal
Андрей Бабиш раздаст все деньги с облигаций на благотворительность

Министр финансов ЧР Андрей Бабиш пообещал раздать на благотворительность все деньги со своих облигаций, стоимость которых составляет 52 миллиона крон. Об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что в последние недели Бабиша обвиняли в том, что он воспользовался моментом и купил облигации компании Agrofert, не облагая их налогом. К критикам министра присоединился и премьер Богуслав Соботка, который заявил, что Бабиш обманул государство.

В ответ на это министр решил избавиться от денег. Первую сумму (1 млн крон) Бабиш уже перевел на счет родителей чешской девочки Нины, которая заболела тяжелой болезнью, при которой атрофируются мышцы. Бабиш посоветовал остальным людям последовать его примеру.

 

Интерес к акции министра проявило неожиданно большое количество жителей Чехии, которым тоже нужна помощь. Бабиш сообщил, что получает десятки электронных писем и звонков, поэтому не успевает их читать.

Политик обратился с просьбой подождать несколько дней с комментариями, письмами и звонками. По его словам, он заказал новый сайт, на который можно будет послать все письма. Бабиш пообещал, что сайт будет готов в течение недели.

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Темы
Андрей Бабиш Чехия благотворительность
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