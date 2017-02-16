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Евросоюз ужесточит проверку документов на границах в целях борьбы с терроризмом

Евросоюз ужесточит проверку документов на границах в целях борьбы с терроризмом

Vladislava M 65 0
Ужесточенная проверка документов на границах ЕС должна начать действовать уже в апреле 2017 года.
Евросоюз ужесточит проверку документов на границах в целях борьбы с терроризмом

Евродепутаты приняли два законопроекта, призванных повысить эффективность борьбы с терроризмом на территории Евросоюза. Первый из них направлен против террористов, которые готовятся к нападению. Второй подразумевает ужесточение контроля перемещения на внешних границах ЕС. Оба законопроекта депутаты поддержали большинством голосов.

Согласно первому законопроекту, в странах ЕС будут расценивать как уголовное преступление поездки за границу с целью присоединения к террористической группировке, участие в учениях террористов и публичное одобрение террористов.

Автор законопроекта, немецкий депутат Моника Хольмейер, привела в качестве примера террористическое нападение в парижском клубе «Батаклан», после которого убийц хвалили в интернете. Общественное одобрение террористических акций, по ее мнению, является одной из главных проблем, повышающих риск дальнейших нападений.

Вторая мера касается ужесточения контроля лиц при въезде и выезде из Евросоюза. У каждого иностранца, включая всех граждан членских государств ЕС, будут проверять паспорта и удостоверения личности. Полицейские будут сверять по базе, не находятся ли они в списке украденных или потерянных документов. Также сотрудники полиции будут проверять, не входит ли имя человека в список разыскиваемых людей.

«Минимум два террориста из нападающих в Париже были французами, обученными в Сирии. Поэтому самое время ужесточить правила наказания всех видов деятельности, связанной с терроризмом, включая его планирование и финансирование. Нужна такая система, которая остановит зарубежных террористов еще на границах», – прокомментировал представитель Чехии в ЕС Томаш Здеховски (партия KDU-ČSL).

На разработку юридических норм, касающихся новых видов преступлений, членским странам дали 18 месяцев. Новые правила контроля на границах могут вступить в действие уже с апреля 2017 года.

Источник: Tyden.cz

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Евросоюз документы терроризм законопроект
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