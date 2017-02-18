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Земан призвал жителей Украины, России и Беларуси приезжать на работу в Чехию

Земан призвал жителей Украины, России и Беларуси приезжать на работу в Чехию

artyommm 483 0
Об этом президент Чехии сказал во время пресс-конференции в Краловеградецком крае.
Земан призвал жителей Украины, России и Беларуси приезжать на работу в Чехию

Президент Милош Земан высказался за то, чтобы на чешские предприятия приезжали работать мигранты из Украины, Беларуси, России и Сербии. По словам главы государства, они могли бы занять вакантные рабочие места. Земан считает, что правительство тормозит приезд работников из Украины в Чехию. 

Тем не менее, президент говорит, что привлечение иностранцев является только временным решением дефицита рабочей силы в республике. В долгосрочной перспективе нужно уделить больше внимания роботизации на предприятиях. Об этом президент сказал в пятницу, 17 февраля, во время пресс-конференции в завершение свое трехдневного визита в Краловеградецкий край.

«Я полагаю, что это ошибка, если наше правительство сильно тормозит миграцию этих людей (рабочей силы – прим. ред.) именно из Украины, и не только из Украины. Я допускаю также приток из Беларуси, России, Сербии и некоторых других стран, для которых не существует значительного языкового барьера», – сказал президент.

Он считает, что Чехия должна увеличить количество сотрудников в консульствах во Львове и Киеве: «Украинцы умеют работать и не хотят здесь жить на социальные пособия».

Напомним, 8 февраля правительство приняло решение расширить штат генерального консульства Чехии во Львове, чтобы увеличить квоту по приему заявлений от украинцев на рабочие визы. Ранее эта квота составляла 400 претендентов на рабочие места в Чехии в месяц. После того как в консульство приедут дополнительные сотрудники, месячная квота должна будет вырасти до 800.

Источник: echo24.cz

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Милош Земан президент работа иностранцы
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