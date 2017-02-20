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Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве

Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве

artyommm 133 0
Подвыпивших чешских солдат, которые прибыли на учения НАТО в Литву, не пустили в ночной клуб. Охранникам пришлось вызвать полицию.
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве

Пятеро пьяных чешских солдат, которых отправили в составе подразделения (120 человек) на трехмесячные учения НАТО в Литву, стали виновниками неприятного инцидента, в который была вынуждена вмешаться литовская полиция.

В ночь с субботы на воскресенье группа солдат хотела попасть в ночной клуб Portas в литовском городе Клайпеда. Военные были одеты в гражданскую одежду и находились в состоянии алкогольного опьянения. Охрана клуба отказалась пускать их внутрь, тогда солдаты начали агрессивно себя вести. В результате пришлось вызвать полицию. Инцидент был снят на камеру. Информацию о произошедшем подтвердил пресс-атташе литовской армии Андриус Дилда.

Литовскоязычные СМИ написали, что чешские военные отказались пройти тест на алкоголь и не последовали указаниям полицейских. В русскоязычной прессе добавили, что литовской полиции пришлось использовать электрошокеры, о чем литовские СМИ умалчивают. Военный пресс-атташе Дилда также не смог подтвердить эту информацию.

Эти уточнения носят особенно важный характер во время, когда ведется расследование по ложному обвинению немецких солдат в Литве в изнасиловании. В настоящее время Россия пытается поставить под сомнение необходимость присутствия войск НАТО в Прибалтике, в связи с этим инцидент с участием чешских солдат может стать поводом для широкой пропаганды. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
НАТО Чехия Пропаганда армия
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