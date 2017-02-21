Назван крайний срок президентских выборов в Чехии

В 2018 году Чехия будет выбирать нового президента. Пока неизвестно, будет ли Милош Земан снова баллотироваться на пост главы государства.

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В Чехии будут выбирать президента не позднее 19-20 января 2018 года. Кандидаты на пост главы государства будут номинированы до середины ноября текущего года. Председатель Сената Милан Штех должен назначить выборы президента до 21 октября 2018 года (за 90 до их начала). Этот срок предусмотрен конституцией и законодательством.

Выборы главы государства должны состояться не позднее, чем за 60 дней до того, как с прежнего президента будут сняты полномочия. В случае если понадобится провести второй круг выборов, он должен состояться также не позднее, чем за 30 дней до этой даты. Инаугурация Милоша Земана состоялась 8 марта 2013 года. Таким образом, первый круг может быть назначен на 12-13 января 2018 года. Если понадобится провести второй круг, то он должен будет состояться не позднее 2-3 февраля следующего года.

Если будет избран крайний срок проведения выборов президента, кандидаты смогут подавать заявки до 14 ноября (за 66 дней до выборов). До конца ноября можно будет устранить в них возможные ошибки. Министерство внутренних дел должно будет принять решение о регистрации списка кандидатов не позднее 1 декабря.

После того как будет назначена дата президентских выборов, предвыборная кампания кандидатов будет считаться официально открытой. Все претенденты должны будут в течение 5 дней с этого момента открыть «прозрачные» счета на ее финансирование. Не позднее 3 января каждому из них будет предоставлена возможность выступить на общественном радио и телевидении.

Милош Земан собирается сообщить 9 марта о том, будет ли он снова баллотироваться на пост президента. На данный момент известно, что такое желание есть у поэта-песенника Михала Горачека, публициста Милана Когоута и врача Марека Гилшера. О своей возможной кандидатуре еще думают председатель Академии наук Йиржи Драгош, бывший дипломат Петр Коларж и евродепутат Йиржи Поспишил.

Источник: ceskenoviny.cz