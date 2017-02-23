Причиной стало участие депутата Европарламента от Чехии в непризнанном референдуме в Нагорном Карабахе.

Фото: Баку, Азербайджан, фото pixabay.com

Азербайджан выпустил международный ордер на арест чешского евродепутата Яромира Штетины. Его и двух других членов Европейского парламента обвиняют в том, что в понедельник они участвовали в непризнанном референдуме в сепаратистском Нагорном Карабахе.

В отношении европейских депутатов было инициировано уголовное преследование в соответствии с азербайджанским законодательством за повторное незаконное посещение оккупированной территории Азербайджана, – об этом написали на сайте kavkasia.net со ссылкой на генеральную прокуратуру. Суд выдал международный ордер на арест политиков.

На своей странице в Facebook Яромир Штетина написал: «Азербайджан потребовал Интрепол арестовать меня». Кроме него, власти Азербайджана преследуют евродепутатов Елени Феохарус (Кипр) и Франка Энгеля (Люксембург). Они выступали наблюдателями на референдуме в Нагорном Карабахе. Эта сепаратистская территория, по мнению Баку, оккупирует соседнюю Армению. Согласно непризнанному референдуму, не менее 90% избирателей проголосовали за изменения в конституции.

Источник: aktualne.cz