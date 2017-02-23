Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 9 °C
Азербайджан выпустил международный ордер на арест чешского евродепутата

Азербайджан выпустил международный ордер на арест чешского евродепутата

artyommm 91 0
Причиной стало участие депутата Европарламента от Чехии в непризнанном референдуме в Нагорном Карабахе.
Фото: Баку, Азербайджан, фото pixabay.com
Азербайджан выпустил международный ордер на арест чешского евродепутата

Азербайджан выпустил международный ордер на арест чешского евродепутата Яромира Штетины. Его и двух других членов Европейского парламента обвиняют в том, что в понедельник они участвовали в непризнанном референдуме в сепаратистском Нагорном Карабахе. 

В отношении европейских депутатов было инициировано уголовное преследование в соответствии с азербайджанским законодательством за повторное незаконное посещение оккупированной территории Азербайджана, – об этом написали на сайте kavkasia.net  со ссылкой на генеральную прокуратуру. Суд выдал международный ордер на арест политиков.

На своей странице в Facebook Яромир Штетина написал: «Азербайджан потребовал Интрепол арестовать меня». Кроме него, власти Азербайджана преследуют евродепутатов Елени Феохарус (Кипр) и Франка Энгеля (Люксембург). Они выступали наблюдателями на референдуме в Нагорном Карабахе. Эта сепаратистская территория, по мнению Баку, оккупирует соседнюю Армению. Согласно непризнанному референдуму, не менее 90% избирателей проголосовали за изменения в конституции.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
Азербайджан Чехия Европарламент
Читайте
по теме 
Их нравы: чехи о своих впечатлениях от постсоветских стран
02.04.2016 15:36 Авторские колонки
Их нравы: чехи о своих впечатлениях от постсоветских стран
4439 0
Президент Чехии посетит Азербайджан на следующей неделе
08.09.2015 11:12 Политика
Президент Чехии посетит Азербайджан на следующей неделе
1122 0
Авиакомпания «AZAL» открывает новый рейс Баку – Карловы Вары
12.06.2015 17:04 Экономика
Авиакомпания «AZAL» открывает новый рейс Баку – Карловы Вары
1506 0
Посол Азербайджана в Чехии выступил с лекцией для студентов Карлова университета
24.04.2015 15:18 Общество
Посол Азербайджана в Чехии выступил с лекцией для студентов Карлова университета
1584 0
Последние новости:
23
февраля
На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые
23.02.2017 13:04 Общество
На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые
317 0
За что в прошлом году в Праге полиция штрафовала чаще всего
23.02.2017 12:04 Общество
За что в прошлом году в Праге полиция штрафовала чаще всего
159 0
На пражской Летне заработает старейшая в Европе карусель
23.02.2017 11:30 Общество
На пражской Летне заработает старейшая в Европе карусель
185 0
Чехия просит Facebook помочь в борьбе с дезинформацией
23.02.2017 10:55 Общество
Чехия просит Facebook помочь в борьбе с дезинформацией
165 0
Женщина в Праге родила прямо в автобусе
23.02.2017 10:44 Общество
Женщина в Праге родила прямо в автобусе
362 0
22
февраля
В субботу в Праге откроется сезонный парк аттракционов
22.02.2017 17:43 Общество
В субботу в Праге откроется сезонный парк аттракционов
717 0
По карте Lítačka в Праге можно получить скидки в 22 местах, включая зоопарк
22.02.2017 17:17 Экономика
По карте Lítačka в Праге можно получить скидки в 22 местах, включая зоопарк
1413 0
Смиховскую набережную в Праге ждет кардинальное преображение
22.02.2017 16:28 Общество
Смиховскую набережную в Праге ждет кардинальное преображение
726 0
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
22.02.2017 10:48 Общество
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками
540 0
Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook
22.02.2017 10:47 Общество
Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook
898 0



Мобильная версия