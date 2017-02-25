«Коммунизм – позор человечества»: в Праге состоялся митинг против коммунистов

В минувшую пятницу на Староместской площади в Праге прошел митинг, организованный инициативой Bez komunistů.cz. Ее лидер считает присутствие коммунистов в чешском парламенте позором.

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В пятницу, 24 февраля, на Староместской площади в Праге прошел митинг по случаю 69-й годовщины коммунистического путча в бывшей Чехословакии. В рамках акции собравшиеся почтили память героев, которые боролись с коммунистическим тоталитаризмом. Организатором митинга выступила организация Bez komunistů.cz. Главным девизом акции памяти стали слова режиссера Милоша Формана о том, что «коммунизм – позор человечества».

Лидер инициативы Bez komunistů.cz Петр Марек провозгласил, что «коммунизму нет места в 21 веке». Он считает позором то, что в чешском парламенте по-прежнему заседают коммунисты. В связи с этим Марек призвал собравшихся, чтобы в результате предстоящих выборов коммунистическая партия KSČM туда не попала. В завершение акции около трех десятков участников зажгли свечи в память о жертвах коммунизма.

Источник: ceskenoviny.cz