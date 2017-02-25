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Министр финансов предложил понизить налог для жителей Чехии

Министр финансов предложил понизить налог для жителей Чехии

artyommm 545 0
Министр финансов Андрей Бабиш собирается продвигать на предстоящих выборах в октябре предложение понизить налоговую ставку для налогоплательщиков, чей доход не превышает 113 тысяч крон в месяц.
Министр финансов предложил понизить налог для жителей Чехии

Министр финансов Чехии Андрей Бабиш предложил снизить налоговую ставку для жителей, которые получают доход до 113 тысяч крон в месяц. Для остальных налогоплательщиков, согласно представлениям министра, она должна оставаться прежней. С таким предложением лидер ANO Андрей Бабиш намерен выступать перед избирателями на предстоящих выборах в октябре. Кроме того, возможно и снижение обязательных отчислений на социальное страхование для частных предпринимателей и компаний.

«Необходима предсказуемая в долгосрочной перспективе стабильная налоговая среда. Нет причины повышать налоги; наша цель, наоборот, налоги уменьшать. Мы представляем себе две ставки – так, как сейчас. Для сотрудников с высокими доходами мы хотим стабилизировать налог, для людей с низкими и средними зарплатами, наоборот, – снизить», – говорит Бабиш.

На практике это означало бы, что налогоплательщики с высокими зарплатами (свыше 112 928 крон в месяц), продолжили бы доплачивать с учетом основной ставки еще 7% от своего дохода. Для тех, кто зарабатывает меньше, налоговая ставка могла бы понизиться. 

Что касается повышения налога для состоятельных людей, о чем ранее говорили чешские социал-демократы, то здесь министр финансов считает, что это может привести к снижению объемом потребления. Кроме того, такие нововведения заставят успешных людей уезжать из страны.

Источник: novinky.cz

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Темы
налоги Министерство финансов Андрей Бабиш
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