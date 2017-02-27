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В марте пребывание граждан ЕС в Великобритании окажется под вопросом

В марте пребывание граждан ЕС в Великобритании окажется под вопросом

artyommm 387 0
28% граждан ЕС, которые попросили о ПМЖ в Великобритании после брексита, получили отказ.
Фото: фотобанк pixabay.com
В марте пребывание граждан ЕС в Великобритании окажется под вопросом

В середине марта, когда начнутся переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, премьер-министр Тереза Мэй должна будет сообщить об окончании действия свободных границ для новых мигрантов из стран ЕС. Об этом сегодня написала газета The Telegraph. 

Со дня, когда начнется формальный процесс выхода Великобритании из Евросоюза, граждане ЕС больше не смогут автоматически претендовать на постоянное пребывание в Объединенном Королевстве. Это произойдет в рамках уменьшения потока миграции и ожидаемого обновления визового режима. Иностранцам также ограничат возможности по получению пособий.

Как сообщает The Telegraph, иммигранты, которые уже приехали из стран ЕС в Великобританию, смогут рассчитывать на прежние права на пребывание до тех пор, пока их страны будут придерживаться того же по отношению к британским подданным. Таким образом, ситуация 3,6 млн граждан ЕС, которые живут в Великобритании, пока остается неопределенной.

В течение двух лет будут проходить переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Ожидается, что решения будут непростые. Проблемы прежде всего проявятся в области свободного передвижения граждан и доступа к рынку ЕС. Британский премьер уже сообщила, что желает абсолютного брексита, т.е. полного отделения от ЕС и заключения новых двусторонних соглашений.

По информации The Telegraph, в марте Тереза Мэй должна будет призвать страны ЕС как можно скорее договориться о правилах миграции граждан, так как она хочет, чтобы этот вопрос исчез одним из первых из плана переговоров о брексите. ЕС, тем временем, желает, чтобы новые визовые правила вступили в силу не ранее 2019 года, когда переговоры будут окончены. Власти Великобритании опасаются, что такая задержка может привести к приросту миграции из стран ЕС в Объединенное Королевство в течение этих двух лет.

Как передает The Guardian со ссылкой на официальные данные о миграции, практически каждый четвертый гражданин ЕС получил отказ по заявлению на ПМЖ после того, как Великобритания проголосовала за брексит (28% заявлений).

Источник: ceskenoviny.cz

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Великобритания иностранцы визы
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