Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом

В апреле Милош Земан поедет с официальным визитом в США. Сопровождать его будут министры финансов и внутренних дел.

Министр финансов Андрей Бабиш и министр внутренних дел Милан Хованец будут сопровождать президента Чехии Милоша Земана на его апрельском визите в США. Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек сообщил об этом на сегодняшней пресс-конференции. Во время визита Земан планирует встретиться и с новым президентом Америки Дональдом Трампом.

Милош Земан отправится в США во второй половине апреля. В его официальный визит войдет посещение Белого дома, где он будет вести переговоры с Трампом. Президент США пригласил главу Чехии на встречу еще в декабре. По словам Земана, на это повлияли их похожие взгляды и тот факт, что чешский президент как один из немногих политиков открыто поддержал Трампа еще во время предвыборной кампании.

Так, Земан поддерживает Трампа, к примеру, в требовании ограничить иммиграцию из исламских государств. Чешский президент положительно отнесся к противоречивому декрету Трампа, который запретил гражданам семи государств въезжать в США. Обоих президентов объединяет и критическое отношение к СМИ.

Источник: ČTK