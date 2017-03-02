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Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит

Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит

artyommm 1528 0
Словакия угрожает Европейской комиссии, что запретит иностранные продукты в сфере общественного питания, если срочно не будут приняты меры.
Чехия и Словакия сыты по горло худшими, чем в Австрии, продуктами: созван внеочередной саммит

Магазины в Чехии и Словакии продают менее качественные товары международных производителей, чем, например, в Австрии. В последнее время СМИ обеих стран пишут об этом все чаще. 

Последние лабораторные исследования 22 продуктов в Словакии подтвердили то, что продукты питания известных брендов для словаков производятся худшего качества. Словакия собирается при поддержке Чехии заставить Евросоюз заняться этой проблемой. На уровне Вишеградской четверки ее уже начали решать: созван саммит государств V4 (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши).

Внеочередной саммит состоится в четверг, 2 марта, и главной темой станет именно разное качество продуктов от одних и тех же производителей в западных и восточных странах ЕС. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил: «Мы будем требовать от Европейской комиссии, чтобы в ближайшее время был принят закон, который бы запретил подобную практику, унижающую граждан Словакии, Венгрии, Польши и Чехии».

Одним из путей решения вопроса может быть обозначение продуктов иным образом. Не исключено также, что правительство Словакии инициирует европейскую гражданскую инициативу. Фицо подчеркнул, что Братислава готова к ответным мерам, например, запретить иностранные продукты в сфере общественного питания. Это, по словам экспертов, противоречило бы законодательству ЕС. 

Источник: novinky.cz

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Темы
продукты Чехия Евросоюз Словакия еда магазины
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