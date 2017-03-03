Европарламент требует отменить безвизовый режим между ЕС и США

Причиной является то, что США не реагируют на предупреждение ЕС о том, что граждане всех его стран должны получить право посещать страну без виз. Пока оно не распространяется на пять государств ЕС.

Европейский парламент считает, что ЕС должен отменить безвизовый режим с США. Причиной является то, что США по-прежнему требуют оформления визы для пересечения своих границ от граждан пяти стран ЕС. Если Вашингтон не отменит эту обязанность в течение двух месяцев, ЕС приступит к ответному шагу и отменит «безвиз» с США на один год. К этому призывает резолюция, за которую проголосовали евродепутаты. Еврокомиссия против таких мер.

На пленарном заседании Европарламента в Брюсселе в минувший четверг обсуждалась визовая политика США в отношении граждан пяти стран ЕС: Польши, Болгарии, Румынии, Хорватии и Кипра. Граждане этих государств единственные в Евросоюзе, кто должен оформлять визу для посещения Штатов.

По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель и Вашингтон ведут переговоры об отмене виз для всех граждан ЕС, но пока ни конкретные решения, ни сроки неизвестны. Какие-либо новости могут появиться не раньше конца июня 2017 года.

Согласно европейскому законодательству, Еврокомиссия должна принять решение об отмене безвизового режима с государствами, которые не отменяют визы для всех граждан Евросоюза, в течение двух лет с момента первого предупреждения. Вашингтон получил его в апреле 2014 года. Тем не менее, в апреле прошлого года, спустя два года, Еврокомиссия не предприняла никаких действий. В Европарламенте считают, что Еврокомиссия обязана принять в отношении США контрмеру.

Еврокомиссия напоминает, что введение виз для граждан США могло бы навредить торговым отношениям США и ЕС, экономике и туризму. Для того чтобы действительно отменить безвизовый режим, потребуется одобрение всех стран ЕС, а на это может уйти несколько лет.

Граждане Болгарии и Румынии обязаны оформлять визы и для посещения Канады. Но Оттава уже сообщила, что отменит эту обязанность в декабре нынешнего года.

Источник: ihned.cz