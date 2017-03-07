США критикуют Чехию за дискриминацию цыган и коррупцию

В ежегодном отчете американского МИДа о состоянии прав человека в мире Чехию похвалили за справедливые выборы и раскритиковали за антимигрантские настроения, дискриминацию цыган и коррупцию.

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Чешскую Республику продолжают обвинять в социальной дискриминации цыган и коррупции. Такая информация содержится в годовом отчете американского МИДа о состоянии прав человека в мире. США обвиняют Чехию в антимигрантских настроениях, которые поддерживают многие местные политики, включая президента Милоша Земана. Международный документ говорит о том, что уровень соблюдения прав человека во всем мире понижается: под угрозой находятся главные права и свободы (свобода слова и объединений).

Чешскую систему правления США называют стабилизированной демократией, где вооруженные силы находятся под эффективным контролем гражданских систем. Выборы в Чехии американская дипломатия назвала свободными и справедливыми.

Наряду с этим Вашингтон каждый год критикует Прагу за проблемы с интеграцией цыганского меньшинства, в котором насчитывается 300 000 человек. США не нравится и то, что цыгане в Чехии не включены в политическую жизнь, хотя в стране и существуют цыганские партии.

«Ни один цыган не заседает в парламенте, правительстве, верховном суде. Цыганские кандидаты не прошли и в региональных выборах», – говорится в документе.

Серьезную проблему социальной изоляции, согласно документу, представляет существование гетто, где проживает треть чешских цыган. Также американцы констатировали, что большое количество цыганских детей посещает специальные средние школы, из-за чего возникает сегрегационная система образования.

Чехия, по представлениям США, должна работать и над другими областями: например, переполненными тюрьмами, длительным задержанием мигрантов и желающих получить убежище в специальных центрах. Наряду с этим документ признает, что ситуация в таких учреждениях улучшилась благодаря значительному сокращению числа мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии. Также серьезной проблемой в Чехии считают коррупцию, которая затрагивает и полицейские структуры.

Наряду с этим Чехию хвалят за активную роль женщин в политической жизни и критикуют за тиранию детей. Согласно исследованию неправительственных организаций, разные формы насилия в Чехии ежегодно переживает 40 000 детей.

Отчет о состоянии прав человека в мире ежегодно публикует американское министерство иностранных дел.Традиционно документ представлял лично министр иностранных дел. В этом году он впервые не стал этого делать, что вызвало критику неправительственных организаций и некоторых законодателей. Они опасаются, что США больше не собираются гласно критиковать недемократические режимы.

Источник: echo.cz