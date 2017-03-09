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Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет

Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет

Vladislava M 201 0
Центр по изучению общественного мнения в очередной раз опросил жителей Чехии, кому из политиков они больше всего доверяют, а кто у них не вызывает доверия. По сравнению с осенью результаты изменились.
Фото: Андрей Бабиш, https://www.facebook.com/AndrejBabis/
Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет

Из представителей всех политических партий чехи больше всего доверяют руководителю движения ANO и министру финансов Андрую Бабишу. На втором месте в рейтинге доверия населения оказался председатель движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура, который опередил премьер-министра и председателя Чешской социал-демократической партии Богуслава Соботку. Такие данные представил Центр по изучению общественного мнения за февраль 2017 года.

Андрею Бабишу выразили доверие 46% респондентов: на 3% меньше, чем в октябре. Недоверие к министру чувствует 48% человек. По данным исследования, Бабиш остается одним из немногих представителей политических партий, у которых уровень недоверия лишь незначительно превышает уровень доверия.

По сравнению с осенью прошлого года значительно вырос уровень доверия к председателю SPD Томио Окамуре. В феврале этого года ему выразило доверие 35% респондентов. В сентябре 2016 года ему доверяло на 6% меньше человек. Недоверие политику выразили 53% респондентов.

Сразу за Окамурой в рейтинге разместился Богуслав Соботка. Ему доверяет 34% человек, как и осенью. Обратной точки зрения придерживается 57% участников исследования.

Границу доверия в 30% среди остальных политиков преодолел только министр иностранных дел Любомир Заоралек, которому доверяет 31% респондентов. Пятое место в рейтинге заняла заместительница председателя народников Зузана Ройтова. Ей доверяет 30% респондентов.

Среди политиков, которым люди не доверяют, лидирует председатель ТОР 09 Мирослав Калоусек. Ему не доверяет 79% человек. Больше половины опрошеных выражает недоверие премьеру Соботке, министру внутренних дел Милану Хованцу, Томио Окамуре, председателю коммунистической партии Войтеху Филипу и чешскому министру иностранных дел Любомиру Заоралеку.

Источник: ČTK

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Темы
Чехия Андрей Бабиш Томио Окамура Богуслав Соботка Опрос общественного мнения
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