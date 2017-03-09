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Польский евродепутат: Женщины должны меньше зарабатывать, потому что они слабее, меньше и глупее

Польский евродепутат: Женщины должны меньше зарабатывать, потому что они слабее, меньше и глупее

Vladislava M 114 0
Польский евродепутат Януш Корвин-Микке вызвал гнев у граждан Евросоюза после унизительных высказываний о женщинах. Петицию за его увольнение в интернете подписало уже около 650 тысяч человек.
Польский евродепутат: Женщины должны меньше зарабатывать, потому что они слабее, меньше и глупее

Польский евродепутат Януш Корвин-Микке разгневал не только работающих женщин, но и коллег, а также многих граждан Евросоюза. На прошлой неделе на заседании Европейского парламента в Брюсселе он заявил, что женщины должны зарабатывать меньше мужчин, потому что они «слабее, меньше и глупее». Депутат аргументировал свое высказывание тем фактом, что в сотне лучших шахматистов мира нет ни одной женщины.

После этого заявления с политиком вступила в полемику евродепутат из Испании Ираце Гарсиа Перез:

«Я знаю, что вас очень расстраивает и беспокоит тот факт, что женщины могут представлять граждан на таком же уровне, как и вы. Теперь я убеждена, что должна защищать европейских женщин от таких мужчин, как вы!»

 

После этого в интернете появилась петиция с требованием лишить этого политика мандата. Петицию подписало уже около 650 тысяч европейцев.

«Мы требуем, чтобы Европейский парламент лишил мандата польского евродепутата Януша Корвина-Микке за его ненавистнические высказывания о женщинах и мигрантах, а также за его нацистское приветствие. Его действия противоречат правилам Парламента и ценностям всего ЕС», – говорится в заявлении инициативы, взывающей к увольнению депутата из Европейского парламента.

74-летний польский евродепутат Януш Корвин-Микке, который не является членом ни одной фракции, представляет в парламенте партию Svoboda и занимает должность ее председателя.

В 2015 году европарламент наказал его за приветствие «Зиг Хайль» в зале заседания, а также за враждебные высказывания о мигрантах и выражение расистских, сексистских, ненавистнических и антисемитских мыслей. Депутат получил символический штраф.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни сообщил, что начал внутреннее расследование в связи с последними высказываниями Корвина-Микке. Политику грозит выговор, штраф, временное лишение права на голосование и запрет на участие в мероприятиях парламента.

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Темы
Европарламент Польша петиция
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