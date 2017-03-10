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Милош Земан решил снова баллотироваться на пост президента Чехии

Милош Земан решил снова баллотироваться на пост президента Чехии

artyommm 22 0
Политик заявил о своем решении на торжественном мероприятии на Пражском Граде, посвященном четвертой годовщине его инаугурации.
Фото: twitter.com/_JakubJanda/
Милош Земан решил снова баллотироваться на пост президента Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан сообщил, что в следующем году будет снова баллотироваться на пост главы государства. Об этом он заявил в четверг, 9 марта, своим сторонникам, которые собрались на Пражском Граде по случаю празднования 4 лет со дня его инаугурации. 

Официальное заявление Земан планирует сделать в пятницу на пресс-конференции. То, что нынешний президент будет баллотироваться на второй срок, не стало неожиданностью. Недавно с такой просьбой к нему обратились его сотрудники.

«Политические заявления должны звучать как выстрел из пушки. Они не должны быть замазаны словесной кашей. Поэтому я объявляю вам, что решил снова баллотироваться на пост президента», – объявил Земан своим сторонникам в Испанском зале на Пражском Граде. Премьер-министр Богуслав Соботка и министр финансов Андрей Бабиш положительно отнеслись к этой новости. 

Президент Милош Земан был избран на пост главы государства в январе 2013 года, инаугурация состоялась в начале марта того же года. В напряженной борьбе он одержал победу над Карлом Шварценбергом. Земана нередко критикуют за некоторые высказывания и взгляды, выбор сотрудников, которыми он себя окружил, а также за отношение к России и Китаю. Тем не менее, согласно исследованию общественного мнения, доверие к нему со стороны населения высокое.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
президент Чехия выборы Милош Земан
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