Милош Земан решил снова баллотироваться на пост президента Чехии

Политик заявил о своем решении на торжественном мероприятии на Пражском Граде, посвященном четвертой годовщине его инаугурации.

Фото: twitter.com/_JakubJanda/

Действующий президент Чехии Милош Земан сообщил, что в следующем году будет снова баллотироваться на пост главы государства. Об этом он заявил в четверг, 9 марта, своим сторонникам, которые собрались на Пражском Граде по случаю празднования 4 лет со дня его инаугурации.

Официальное заявление Земан планирует сделать в пятницу на пресс-конференции. То, что нынешний президент будет баллотироваться на второй срок, не стало неожиданностью. Недавно с такой просьбой к нему обратились его сотрудники.

«Политические заявления должны звучать как выстрел из пушки. Они не должны быть замазаны словесной кашей. Поэтому я объявляю вам, что решил снова баллотироваться на пост президента», – объявил Земан своим сторонникам в Испанском зале на Пражском Граде. Премьер-министр Богуслав Соботка и министр финансов Андрей Бабиш положительно отнеслись к этой новости.

Президент Милош Земан был избран на пост главы государства в январе 2013 года, инаугурация состоялась в начале марта того же года. В напряженной борьбе он одержал победу над Карлом Шварценбергом. Земана нередко критикуют за некоторые высказывания и взгляды, выбор сотрудников, которыми он себя окружил, а также за отношение к России и Китаю. Тем не менее, согласно исследованию общественного мнения, доверие к нему со стороны населения высокое.

Prezident Zeman bude znovu kandidovat

ZÁZNAM jeho projevu k příznivcům na Hradě

Víc v speciálním vysílání a článku > https://t.co/zbUbH8COM4 pic.twitter.com/vdYw2uxp3G — ČT24 (@CT24zive) 9 марта 2017 г.

Источник: ceskenoviny.cz