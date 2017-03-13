Хакеры раскрыли организатора пророссийских акций в Чехии

Украинские хакеры взломали переписку пророссийского активиста Александра Усовского: он получил 100 тысяч евро на организацию демонстраций в Центральной Европе.

Украинские хакеры опубликовали в сети переписку активиста Александра Усовского. Из писем следует, что он получил 100 тысяч евро на строительство сети промосковских организаций в Центральной Европе. В Чехии Усовский сотрудничал со сталинистами, в Польше – с ультранационалистами. На продолжение своего проекта денег он не получил.

Две недели назад его имя было известно только идейным соратникам из рядов сталинистов. Благодаря хакерам стало известно, что белорусский активист Александр Усовский организовал в 2014 году пророссийские демонстрации в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. Деньги на финансирование он получил от русского олигарха Константина Малофеева.

Эта информация раскрылась, когда хакеры из объединения Ukrainian Cyber Alliance взломали компьютер Усовского и выложили в интернете всю его электронную корреспонденцию. После этого Усовский подтвердил подлинность взломанных писем.

«Я хочу помочь вам организовать в Праге собрание против правительства украинских олигархов с украинским народом. Вам нужны деньги на флаги и баннеры?» – написал Усовский чешскому пророссийскому активисту и члену компартии Ладиславу Кашуку, который в то время готовил демонстрацию на Пражском граде против «фашистов в Киеве».

Затем Александр Усовский послал Кашуку 250 евро и попросил его использовать флаги сепаратистов (Донецкой и Луганской Народных Республик). Также белорус отправил чеху 500 евро на покупку фотоаппарата Canon, чтобы чешские активисты могли снять видео для показа олигарху Малофееву. При этом Усовский утверждал, что деньги он посылает со своего гонорара за книгу о Сталине.

Усовский попросил Кушака отправить президенту Петру Порошенко в Киев политую кровью детскую одежду и снять на камеру эмоциональное выступление какой-нибудь женщины о том, что это одежда мертвых детей с Донбасса, кровь которых лежит на руках Порошенко. За это он предложил чеху 400 евро.

В письмах активист подтверждал, что в других странах пройдут аналогичные демонстрации.

В бюджете, который он представил осенью 2014 года в Москве, было указано, что за демонстрацию в Будапеште вместе с ультранационалистической партией Jobbik было заплачено 2500 евро. За две демонстрации в Кошице и Банска-Бистрице в Словакии Усовский насчитал 6 тысяч евро. Бюджет на Польшу был вдвое больше. Там белорус вел свою наиболее активную деятельность вместе с националистической организацией Obóz Wielkiej Polski, которая провела демонстрацию против украинских националистов.

Всего с августа до конца октября 2014 года Усовский получил 100 тысяч евро на строительство сети организаций в странах Вишеградской четверки.

Когда он приехал в Москву с еще более грандиозными планами, его ждал неприятный сюрприз. Новый бюджет на пророссийские движения в Центральной Европе ему не утвердили.

«Возле каждой организации, которая занимается внешней политикой, есть такие люди. Они получают деньги от бизнеса, который так или иначе связан с государством и хочет укрепить свои позиции в глазах Кремля», – объясняет русский политолог Иван Преображенский. По его мнению, Кремль знает о подобных проектах и позволяет им развиваться, так как связь правительства с ними доказать невозможно.

Источник: ihned.cz