Первый в Чехии политик публично подтвердил свою нетрадиционную сексуальную ориентацию

На балу Queer Plese в пятницу министр регионального развития ЧР сделала смелое заявление.

Первым политиком в истории Чехии, открыто подтвердившим свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, стала министр регионального развития Карла Шлехтова. В пятницу вечером на пражском бале Queer Plese она заявила о своей принадлежности к сообществу ЛГБТ. Затем Шлехтова не стала отвечать на вопросы журналистов, но из контекста было понятно, что она хотела донести до присутствующих.

Во время разговора с ведущим Лукашем Гейликом на сцене министр сообщила, что сообщество ЛГБТ и ее сообщество тоже. Присутствующие поддержали Шлехтову аплодисментами.

Затем на прямой вопрос репортера Blesk.cz Шлехтова сказала: «Я понимаю ваш вопрос, но с учетом того, что вы здесь как журналист, я скажу только то, что поддерживаю сообщество ЛГБТ».

Источник: echo24.cz