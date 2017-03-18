Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 9 °C
Первый в Чехии политик публично подтвердил свою нетрадиционную сексуальную ориентацию

Первый в Чехии политик публично подтвердил свою нетрадиционную сексуальную ориентацию

Vladislava M 520 0
На балу Queer Plese в пятницу министр регионального развития ЧР сделала смелое заявление.
Первый в Чехии политик публично подтвердил свою нетрадиционную сексуальную ориентацию

Первым политиком в истории Чехии, открыто подтвердившим свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, стала министр регионального развития Карла Шлехтова. В пятницу вечером на пражском бале Queer Plese она заявила о своей принадлежности к сообществу ЛГБТ. Затем Шлехтова не стала отвечать на вопросы журналистов, но из контекста было понятно, что она хотела донести до присутствующих.

Во время разговора с ведущим Лукашем Гейликом на сцене министр сообщила, что сообщество ЛГБТ и ее сообщество тоже. Присутствующие поддержали Шлехтову аплодисментами.

Затем на прямой вопрос репортера Blesk.cz Шлехтова сказала: «Я понимаю ваш вопрос, но с учетом того, что вы здесь как журналист, я скажу только то, что поддерживаю сообщество ЛГБТ».

 

Источник: echo24.cz

Рассказать всем:
Темы
лгбт Чехия
Читайте
по теме 
Представители ЛГБТ в Чехии пожаловались на проблемы на работе
17.03.2017 14:14 Общество
Представители ЛГБТ в Чехии пожаловались на проблемы на работе
755 0
С каждым годом в Чехии становится все больше открытых трансгендеров
27.02.2017 11:41 Общество
С каждым годом в Чехии становится все больше открытых трансгендеров
1017 0
Первая гей-пара в Чехии добилась разрешения на усыновление ребенка
15.02.2017 10:19 Общество
Первая гей-пара в Чехии добилась разрешения на усыновление ребенка
1259 0
В Праге начался фестиваль фильмов о сексуальных меньшинствах
04.11.2016 09:18 Культура
В Праге начался фестиваль фильмов о сексуальных меньшинствах
808 0
Последние новости:
18
марта
Преступники в Чехии не смогут «спасать» свое имущество
18.03.2017 14:53 Общество
Преступники в Чехии не смогут «спасать» свое имущество
247 0
17
марта
Как аэропорт Праги планирует отметить свое 80-летие в 2017 году
17.03.2017 14:35 Общество
Как аэропорт Праги планирует отметить свое 80-летие в 2017 году
1043 0
Представители ЛГБТ в Чехии пожаловались на проблемы на работе
17.03.2017 14:14 Общество
Представители ЛГБТ в Чехии пожаловались на проблемы на работе
755 0
Рабочие чешской «Шкоды» надолго запомнят свою апрельскую зарплату
17.03.2017 13:40 Экономика
Рабочие чешской «Шкоды» надолго запомнят свою апрельскую зарплату
2650 0
Программисты в Праге будут соревноваться двое суток без сна
17.03.2017 13:30 Общество
Программисты в Праге будут соревноваться двое суток без сна
660 0
В Чехии создали первый летающий автомобиль
17.03.2017 09:59 Общество
В Чехии создали первый летающий автомобиль
1429 0
Учитель из Праги обещал женщинам семейное счастье и крал у них миллионы
17.03.2017 07:49 Общество
Учитель из Праги обещал женщинам семейное счастье и крал у них миллионы
1374 0
16
марта
Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе
16.03.2017 16:48 Общество
Чехи чувствуют себя второсортными потребителями в Евросоюзе
1123 0
Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать
16.03.2017 14:25 Общество
Журнал dTest: Какие растительные жиры в Чехии нельзя покупать
1691 0
Чешский поселок станет столицей мирового покера этой осенью
16.03.2017 13:28 Общество
Чешский поселок станет столицей мирового покера этой осенью
857 0



Мобильная версия