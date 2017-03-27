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Чешский президент рассказал, что именно записали в его компьютер хакеры

Чешский президент рассказал, что именно записали в его компьютер хакеры

artyommm 251 0
Милош Земан также сообщил, что хакерская атака велась из американского штата Алабама.
Чешский президент рассказал, что именно записали в его компьютер хакеры

Компьютер чешского президента Милоша Земана, установленный в его резиденции в Ланах, в прошлом году взломали хакеры. Они поместили туда порнографические снимки с участием детей. Об этом глава государства рассказал в интервью радио Frekvencе 1.

Президент сказал, что у него нет ни телефона, ни планшета – только персональный компьютер, с помощью которого он находит любую нужную ему информацию. На вопрос, какие сайты кроме новостных он читает Земан ответил, что «как настоящий нарцисс, чаще всего он посещает собственный сайт».

Он также рассказал, что около года назад кто-то записал в его компьютер детскую порнографию. «Я включил компьютер, и около 10 секунд не мог поверить своим глазам, что происходит, пока до меня дошло, что это атака хакеров», – сказал президент. – «IT-специалисты мне сообщили, что атака велась из Алабамы». Глава государства также посетовал, что по объективным причинам не может подать заявление в суд в связи с этим инцидентом.

2 года назад мишенью хакерских атак был и премьер-министр Богуслав Соботка. Хакеры взломали его аккаунт в Твиттере. Фальшивые твиты, которые опубликовали взломщики, отличались острый критикой в отношении мигрантов, которых охарактеризовали как «армию вторжения».

Источник: echo24.cz

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хакеры президент Милош Земан IT
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