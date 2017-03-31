Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника

Министерство иностранных дел России возмущено осквернением памятника павшим воинам Красной Армии в Чехии. МИД надеется, что вандалов найдут и накажут.

Фото: МИД РФ

Посольство РФ отправило ноту в Министерство иностранных дел ЧР в связи с актом вандализма по отношению к памятнику воинам Красной Армии, которые погибли при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны. Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ.

«С глубокой озабоченностью мы восприняли информацию об осквернении в населенном пункте Мале-Бржезно на севере Чехии мемориального знака, посвященного памяти воинов Красной Армии», – сообщило министерство.

Также МИД РФ добавил, что знает о том, что чешский народ с благодарностью хранит память о роли Красной Армии в освобождении Чехословакии и Европы от фашизма. Российская дипломатия ценит приверженность чешского руководства объективным историческим фактам и выражает признательность за достойный уход за воинскими захоронениями и мемориалами в Чехии.

В то же время МИД РФ напомнил, что обязательства по охране памятников чешская сторона взяла на себя согласно договору и соглашению между Чехией и Россией о сотрудничестве в области культуры, науки и образования и дружественных отношениях.

МИД РФ выразил надежду, что виновных найдут и накажут, а также примут необходимые меры, чтобы восстановить мемориальный знак и впредь не допускать подобные инциденты.