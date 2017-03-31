Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника

Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника

Vladislava M 660 0
Министерство иностранных дел России возмущено осквернением памятника павшим воинам Красной Армии в Чехии. МИД надеется, что вандалов найдут и накажут.
Фото: МИД РФ
Посольство России направило ноту в МИД Чехии в связи с осквернением советского памятника

Посольство РФ отправило ноту в Министерство иностранных дел ЧР в связи с актом вандализма по отношению к памятнику воинам Красной Армии, которые погибли при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны. Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ.

«С глубокой озабоченностью мы восприняли информацию об осквернении в населенном пункте Мале-Бржезно на севере Чехии мемориального знака, посвященного памяти воинов Красной Армии», – сообщило министерство.

Также МИД РФ добавил, что знает о том, что чешский народ с благодарностью хранит память о роли Красной Армии в освобождении Чехословакии и Европы от фашизма. Российская дипломатия ценит приверженность чешского руководства объективным историческим фактам и выражает признательность за достойный уход за воинскими захоронениями и мемориалами в Чехии.

В то же время МИД РФ напомнил, что обязательства по охране памятников чешская сторона взяла на себя согласно договору и соглашению между Чехией и Россией о сотрудничестве в области культуры, науки и образования и дружественных отношениях.

МИД РФ выразил надежду, что виновных найдут и накажут, а также примут необходимые меры, чтобы восстановить мемориальный знак и впредь не допускать подобные инциденты.

Рассказать всем:
Темы
Министерство иностранных дел Россия вандализм памятник посольство
Читайте
по теме 
МИД Чехии потребовал от Беларуси и России освободить задержанных демонстрантов
27.03.2017 11:07 Общество
МИД Чехии потребовал от Беларуси и России освободить задержанных демонстрантов
1123 0
Хакеры атаковали МИД, министр отрицает угрозу безопасности Чехии
02.02.2017 16:41 Политика
Хакеры атаковали МИД, министр отрицает угрозу безопасности Чехии
794 0
Глава МИДа готов полететь в Судан за осужденным на 20 лет чехом
30.01.2017 15:22 Политика
Глава МИДа готов полететь в Судан за осужденным на 20 лет чехом
672 0
Чехия упростит получение виз командированным иностранцам и инвесторам
12.01.2017 09:55 Общество
Чехия упростит получение виз командированным иностранцам и инвесторам
1283 0
Последние новости:
31
марта
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
31.03.2017 13:53 Экономика
Прошлый год стал рекордным по оттоку дивидендов из Чехии
187 0
Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году
31.03.2017 12:46 Общество
Статистика: Куда ездили и сколько тратили чешские туристы в прошлом году
341 0
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках
31.03.2017 10:49 Общество
Полиция задержала чехов, перевозивших по полкилограмма гашиша в желудках
296 0
Чешские магазины начали торговать крапивой
31.03.2017 10:44 Общество
Чешские магазины начали торговать крапивой
467 0
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике
31.03.2017 10:22 Общество
Чешский блогер получил условный срок за оскорбления в видеоролике
364 0
Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги
31.03.2017 10:12 Общество
Иностранец обокрал элитный ювелирный магазин в центре Праги
458 0
30
марта
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
30.03.2017 14:26 Общество
За три дня в Чехии задержали почти 300 иностранцев-нелегалов
1766 0
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
30.03.2017 13:33 Общество
В Германии думают отложить введение платы за проезд по автодорогам
454 0
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
30.03.2017 11:06 Экономика
Открылось, сколько платят сотрудникам холдинга Agrofert в Чехии
897 0
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
30.03.2017 10:23 Экономика
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
872 0


Мобильная версия