На демонстрацию против Андрея Бабиша в Праге никто не пришел

В понедельник, 3 апреля, перед Генеральным финансовым управлением прошла демонстрация против Андрея Бабиша. В ней поучаствовало всего три человека.

Фото: https://www.facebook.com/AndrejBabis/

В понедельник перед зданием Генерального финансового управления в Праге была организована демонстрация против вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша. В акции поучаствовала только актриса Бара Штепанова, пара организаторов и журналисты. Штепанова перед камерами прикрепила к зданию финансового управления табличку с надписью «В этом доме начинается и заканчивается налоговый тоннель Андрея», а затем дала несколько интервью СМИ на тему того, почему она выступает против министра.

Акция под названием «Праздник налогов Бабиша» началась в рабочее время: в 15:00. В социальных сетях об этом сообщили всего за день до акции. Поэтому желающих поучаствовать в демонстрации против налоговой политики министра в Праге не нашлось.

«Против меня протестовали только три человека. Одна из них – сумасшедшая Штепанова», – прокомментировал акцию сам Андрей Бабиш.

По его мнению, актриса выступает против него как активная сторонница его политических конкурентов, партии ODS.

Актриса выступала против министра и раньше: например, 17 ноября прошлого года на Вацлавской площади. В своей речи она критиковала и президента Милоша Земана. По словам Бабиша, он приглашал ее лично прийти к нему и посмотреть его отчет об оплате налогов, но актриса от приглашения отказалась.

Источник: Novinky.cz