Президент Чехии объявил даты проведения парламентских выборов

Милош Земан сообщил, что решил провести парламентские выборы в последние возможные даты, 20 и 21 октября. Представители правительства назвали это решение разумным.

Президент Чехии Милош Земан решил назначить проведение выборов в Парламент на пятницу, 20 октября, и субботу, 21 октября 2017 года. Президент выбрал крайний срок выборов, чтобы люди могли лучше ознакомиться с кандидатами и их программой, а партии могли лучше подготовиться. Об этом в телевизионной передаче «Неделя с президентом» (Týden s prezidentem) он сообщил по телеканалу TV Barrandov.

Официально объявить даты проведения парламентских выборов президент может до 22 июля. Партии и движения получат время на составление и сдачу кандидатских заявлений до 15 августа. Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка написал в своем аккаунте в Twitter, что готов подписать предложение Земана.

Свое решение Земан объяснил также тем, что если бы он назначил даты выборов на ближайший возможный срок, то они бы выпали на последние выходные сентября перед государственным праздником. Это бы снизило количество участвующих избирателей, так как многие жители Чехии в такие дни уезжают отдыхать.

Вице-премьер и председатель движения ANO Андрей Бабиш поддержал предлагаемые сроки и написал, что уважает решение господина президента. Заместитель председателя правительства и председатель партии KDU-ČSL также благоприятно отнесся к решению. Представители оппозиционных партий тоже назвали выбор президента логичным и разумным.

Согласно последней статистике, в выборах лидирует движение ANO с более чем 30% голосов и большим опережением Чешской социал-демократической партии, которая приблизилась по количеству голосов к коммунистам, занимающим третье место.

Какие партии будут допущены до выборов, решат краевые представительства и пражский магистрат до 1 сентября.

Источник: ČTK