В Чехии ликвидируют консульство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики

Суд удовлетворил просьбу министра иностранных дел ЧР принудительно ликвидировать Представительский центр ДНР в Чехии.

Фото: Нела Лискова, screenshot ivysilani.cz

Краевой суд в Остраве принял решение о закрытии Представительского центра Донецкой Народной Республики. Эта организация должна была представлять непризнанную Донецкую Республику на территории Чехии. Во главе центра стояла представительница Народного ополчения Нела Лискова.

Таким образом, суд со второй попытки удовлетворил ходайство министра иностранных дел ЧР Любомира Заоралека, который потребовал у суда выдать запрет на деятельность организации еще осенью прошлого года. После этого суд попросил предоставить дополненную информацию для вынесения решения.

«Председателю организации вручили постановление о начале исполнения решения суда», – сообщила пресс-секретарь Краевого суда в Остраве Луция Олшарова.

Получение письма подтвердила и сама Лискова:

«Я действительно получила документ о том, что в судебном порядке Представительский центр Донецкой Народной Республики в Чехии ликвидируют», – написала она на сайте rukojmi.cz и добавила, что передала письмо адвокату.

Инициатором ликвидации Донецкого консульства в Чехии стал министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек. Он аргументировал это тем, что основание данной организации противоречит международному праву и обязательствам Чехии уважать территориальную целостность других государств.

Реакция МИДа ЧР на основание Представительского центра ДНР поступила сразу же после его открытия. На официальном сайте министерство сообщило, что ДНР не может открывать в Чехии дипломатические миссии и консульские организации, так как не является государством. Чехия не признает государством ДНР и не может вести с республикой дипломатические отношения.

Источник: hlidacipes.org