Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10d 7 °C
В Чехии ликвидируют консульство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики

В Чехии ликвидируют консульство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики

Vladislava M 628 0
Суд удовлетворил просьбу министра иностранных дел ЧР принудительно ликвидировать Представительский центр ДНР в Чехии.
Фото: Нела Лискова, screenshot ivysilani.cz
В Чехии ликвидируют консульство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики

Краевой суд в Остраве принял решение о закрытии Представительского центра Донецкой Народной Республики. Эта организация должна была представлять непризнанную Донецкую Республику на территории Чехии. Во главе центра стояла представительница Народного ополчения Нела Лискова.

Таким образом, суд со второй попытки удовлетворил ходайство министра иностранных дел ЧР Любомира Заоралека, который потребовал у суда выдать запрет на деятельность организации еще осенью прошлого года. После этого суд попросил предоставить дополненную информацию для вынесения решения.

«Председателю организации вручили постановление о начале исполнения решения суда», – сообщила пресс-секретарь Краевого суда в Остраве Луция Олшарова.

Получение письма подтвердила и сама Лискова:

«Я действительно получила документ о том, что в судебном порядке Представительский центр Донецкой Народной Республики в Чехии ликвидируют», – написала она на сайте rukojmi.cz и добавила, что передала письмо адвокату.

Инициатором ликвидации Донецкого консульства в Чехии стал министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек. Он аргументировал это тем, что основание данной организации противоречит международному праву и обязательствам Чехии уважать территориальную целостность других государств.

Реакция МИДа ЧР на основание Представительского центра ДНР поступила сразу же после его открытия. На официальном сайте министерство сообщило, что ДНР не может открывать в Чехии дипломатические миссии и консульские организации, так как не является государством. Чехия не признает государством ДНР и не может вести с республикой дипломатические отношения.

Источник: hlidacipes.org

 

Рассказать всем:
Темы
Украина Чехия суды
Читайте
по теме 
Европарламент утвердил безвизовый режим с Украиной
06.04.2017 14:43 Общество
Европарламент утвердил безвизовый режим с Украиной
1094 0
Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк: «Прага вдохновляет меня, сюда я приезжаю творить»
23.03.2017 10:12 Интервью
Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк: «Прага вдохновляет меня, сюда я приезжаю творить»
672 0
Хакеры раскрыли организатора пророссийских акций в Чехии
13.03.2017 09:09 Политика
Хакеры раскрыли организатора пророссийских акций в Чехии
2252 0
Расследование: Как украинские мошенники зарабатывают на чешских визах
09.02.2017 14:55 Общество
Расследование: Как украинские мошенники зарабатывают на чешских визах
2966 0
Последние новости:
07
апреля
Чешский парламент утвердил закон об ужесточении условий пребывания иностранцев
07.04.2017 14:02 Политика
Чешский парламент утвердил закон об ужесточении условий пребывания иностранцев
1 0
Создатели известных русскоязычных сообществ в Чехии рассказали о своей работе
07.04.2017 13:33 Интервью
Создатели известных русскоязычных сообществ в Чехии рассказали о своей работе
112 0
Дешевые путевки и электроника: чего ждать от прекращения валютных интервенций в Чехии
07.04.2017 10:34 Экономика
Дешевые путевки и электроника: чего ждать от прекращения валютных интервенций в Чехии
539 0
Президент Чехии объявил даты проведения парламентских выборов
07.04.2017 09:16 Политика
Президент Чехии объявил даты проведения парламентских выборов
214 0
06
апреля
Чехия заплатит эмигрантке почти 1,5 млн крон
06.04.2017 15:57 Общество
Чехия заплатит эмигрантке почти 1,5 млн крон
1339 0
Чешский нацбанк сообщил об окончании валютных интервенций
06.04.2017 15:06 Экономика
Чешский нацбанк сообщил об окончании валютных интервенций
1075 0
Европарламент утвердил безвизовый режим с Украиной
06.04.2017 14:43 Общество
Европарламент утвердил безвизовый режим с Украиной
1094 0
Родителям двух и более детей в Чехии хотят уменьшить обязательные социальные отчисления
06.04.2017 11:04 Экономика
Родителям двух и более детей в Чехии хотят уменьшить обязательные социальные отчисления
830 0
Скандал в чешском городе: Фотовыставку с обнаженными полными девушками запретили
06.04.2017 10:26 Культура
Скандал в чешском городе: Фотовыставку с обнаженными полными девушками запретили
1169 0
В Чехии появился сервис взаимопомощи для людей любого возраста
06.04.2017 10:21 Общество
В Чехии появился сервис взаимопомощи для людей любого возраста
1066 0


Мобильная версия