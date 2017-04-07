Чешский парламент утвердил закон об ужесточении условий пребывания иностранцев

Пункт об отмене пересмотра решения МВД в суде депутаты не утвердили из-за протестов правозащитников. Большинство остальных пунктов законопроекта в парламенте поддержали.

Сегодня депутаты чешского парламента утвердили законопроект, который должен ужесточить условия пребывания иностранцев в Чехии и ограничить экономическую миграцию. Возможность судебного пересмотра решения о выдаче вида на жительство парламент не отменил.

Против этого пункта выступили некоммерческие организации и защитники прав человека, включая правительственный совет по правам человека. Правозащитники заявили, что данная и другие меры противоречат международному праву. Теперь законопроект рассмотрит Сенат. Документ подготовил депутат Чешской социал-демократической партии Вацлав Клучка в сотрудничестве с Министерством внутренних дел.

Несмотря на критику правозащитников, чешские депутаты утвердили в законопроекте большинство противоречивых пунктов. Критиков законопроекта больше всего возмущало то, что он ограничивает право иностранцев на объединение семьи (подробнее здесь).

Законопроект по образцу закона об убежище позволяет остановить процесс по выдаче вида на жительство, если иностранец без уважительной причины не посетил разбирательство, лгал или предъявлял поддельные документы. На решение также может повлиять судимость человека за умышленное преступление.

Кроме того, законопроект должен ограничить нежелательную экономическую миграцию через скрытое трудоустройство кадровыми агентствами без разрешения Биржи труда.

Также закон вводит категорию так называемого ненадежного работодателя. К такой категории отнесут работодателей с любыми задолженностями, невыплаченной страховкой за сотрудника или нелегальным трудоустройством. Такие фирмы не смогут трудоустраивать иностранцев. Против этого пункта выступили союзы работодателей и чешская Экономическая палата.

Законопроект принесет и некоторые изменения к лучшему по отношению к иностранцам. Так, документ предусматривает, что работающие иностранцы смогут остаться в Чехии до полугода, не подавая прошение о продлении визы после трех месяцев. Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство на 2 года, если их деятельность касается значительных инвестиций.

Также законопроект должен улучшить условия для инвесторов. Если иностранцы докажут, что их инвестиции принесут пользу государству, новое разрешение позволит им проживать в Чехии без заявления на выдачу визы.

Изменение закона стало необходимым из-за директив ЕС, которые были приняты три года назад. Теперь в закон должны внести новую карту сотрудника предприятия. Такая карта позволит иностранцам жить в Чехии до 6 месяцев, если они работают на позиции менеджера, специалиста или стажера в фирме или корпорации, главный офис которой расположен вне ЕС. До полугода в Чехии смогут работать также иностранцы, которые приехали в страну на сезонные работы.

Источник: ČTK