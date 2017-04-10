Чешское посольство осталось последним из стран ЕС в Сирии

Министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек не отзывает посла Чехии из сирийского Дамаска даже после химической атаки и ракетного удара. Посол в Сирии собирает информацию для союзников Чехии.

Посольство Чешской Республики в сирийском Дамаске осталось последним из дипломатических представительств стран ЕС, которое продолжает работать. На основании заключенных договоров оно защищает интересы ряда других европейских стран, а также США в Сирии. Даже после химической атаки и американского ракетного удара ничего не изменилось. Посол Эва Филипи не покидает Сирию, а продолжает собирать информацию для союзников Чехии.

Посольство Чешской Республики в Сирии, которое уже долгое время привлекает к себе внимание, находится в неприметном двухэтажном здании в центре Дамаска. Через улицу расположен офис международного комитета Красного креста, рядом – посольство Саудовской Аравии. Среди послов стран Евросоюза чешка Эва Филипи последняя, кто ежедневно работает в столице Сирии со своими дипломатами.

Даже после пятничного ракетного удара США по авиабазе недалеко от города Хомс, откуда, вероятнее всего, велась химическая атака, ничего не изменилось. Министр иностранных дел Любомир Заоралек сказал на Чешском телевидении: «Мы попросили ее собрать всю информацию о том, что сейчас происходит в Сирии. В ней заинтересованы и Вашингтон, и Берлин». В Прагу Эву Филипи могут отозвать в зависимости от развития событий в стране.

«Посольство помогает нам сохранять открытые канала связи, объяснять сирийскому правительству нашу позицию и позицию ЕС. Речь также идет и о возможности оказания гуманитарной помощи в осажденные и самые нуждающиеся области посредством Сирийского арабского красного полумесяца», – сообщает пресс-атташе МИДа ЧР Ирена Валентова.

Чешское посольство получило широкую известность среди граждан Сирии как единственное место в стране, где они могут получить визу в ЕС. Таким образом некоторые сирийцы смогли покинуть родину, где лишились дома и родственников, и бежать в Европу.

Источник: ihned.cz