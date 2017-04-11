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Чехию заподозрили в нарушении антироссийских санкций

Чехию заподозрили в нарушении антироссийских санкций

artyommm 467 0
Председатель партии TOP 09 Мирослав Калоусек считает, что министр обороны Чехии должен объясниться перед Парламентом относительно контрактов с российской госкомпанией «Рособоронэкспорт».
Чехию заподозрили в нарушении антироссийских санкций

Заказом на ремонт афганских вертолетов на десятки миллионов крон, который летом получило государственное предприятие LOM Praha, Чехия могла нарушить антироссийские санкции, действующие с 2014 года. Ремонт данных вертолетов был не возможен без российских запчастей. Об этом в своем профиле в Фейсбуке написал председатель оппозиционной партии TOP 09 Мирослав Калоусек. Он хочет, чтобы министр обороны Чехии Мартин Стропницки (партия ANO) объяснился перед Палатой депутатов.

Калоусек акцентирует внимание на 3 контрактах, которые заключила компания LOM Praha с офисом в пражском районе Малешице, и российская компания «Рособоронэкспорт». Первый контракт был подписан в середине мая и касался ремонта 4 вертолетов Ми-17-В5. Еще два контракта стороны заключили в середине декабря – о сотрудничестве в области ремонта агрегаторов, а также на поставку запчастей.

В августе прошлого года был заключен договор, который предполагал поставки российских запчастей. Генеральный директор предприятия LOM Praha Роман Планичка тогда сказал, что правительство США исключило компанию «Рособоронэкспорт» из санкционного списка для обеспечения ремонта и сервисного обслуживания афганских вертолетов.

Источник: echo24.cz

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Темы
Россия санкции Министерство обороны
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