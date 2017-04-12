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Чехия подписала документ против нарушения прав человека в Китае и никому об этом не рассказала

Чехия подписала документ против нарушения прав человека в Китае и никому об этом не рассказала

artyommm 92 0
Информация о том, что Чехия вошла в число 11 стран, подписавших письмо против нарушения прав человека министру государственной безопасности КНР, не освещалась в чешских СМИ.
Чехия подписала документ против нарушения прав человека в Китае и никому об этом не рассказала

Чехия подписала призыв к соблюдению прав человека в Китае без особой огласки в прессе. Письмо, адресованное китайскому правительству, подписали 11 стран мира. Они протестуют против плохого обращения с задержанными китайскими юристами. Об этом письме чешские СМИ не собщали. Правительство также не стало официально комментировать этот документ. О факте подписания Чехией официального письма написали только на специализированном сайте о Китае Sinopsis.cz. 

Письмо было датировано 27 февраля текущего года и адресовано министру государственной безопасности Китая. По информации Washington Post, документ подписали послы и поверенные в делах, работающие в КНР: из Австралии, Канады, Японии, Швейцарии и 7 стран ЕС (Бельгии, Великобритании, Эстонии, Франции, Германии, Швеции и Чехии). 

Эту информацию подтверждает и Министерство иностранных дел ЧР: «Письмо подписал чрезвычайный и полномочный посол ЧР в КНР Бедржих Копецки, на основании официальной инструкции МИД ЧР».

Письмо, в котором критикуется соблюдение прав человека в Китае, и заверенное МИДом, с учетом прокитайской политики Чехии в последнее время можно считать неожиданностью. По словам министерства, инициатива исходила со стороны Делегации Евросоюза в Пекине.

«Письмо одиннадцати» не имело такой широкой огласки, как общее провозглашение верховных представителей Чехии в октябре, в котором они уверяли Китай о своем встречном отношении. На сайте Sinopsis написали: «Поступок с февральским письмом, очевидно, был умышленно приглушен благодаря неогласке. Мировая общественность читала ответ Пекина на письмо, о котором раньше не знала». 

Источник: http://hlidacipes.org

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Темы
Китай Чехия права человека
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