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Чешского посла в Швейцарии уволили из-за твитов жены

Чешского посла в Швейцарии уволили из-за твитов жены

artyommm 1030 0
Президент Чехии одобрил предложение правительства отстранить от должности посла Чешской Республики в Швейцарии и Лихтенштейне, так как тот не смог договориться со своей женой.
Чешского посла в Швейцарии уволили из-за твитов жены

Президент Милош Земан отстранил от должности чешского посла в Швейцарии и Лихтенштейне Карела Борувку. Об этом в Твиттере написало Министерство иностранных дел Чешской Республики. Министр Любомир Заоралек также недавно отзывал Борувку из посольства в Берне из-за того, что жена посла Алена критиковала в соцсетях сотрудников министерства, журналистов и чиновников.

Правительство предложило отстранить от должности дипломата, президент предложение подписал. Заоралек написал в Твиттере, что считает дело оконченным, и теперь начнутся поиски нового посла Чехии в Швейцарии. Обязанности чешского посла сейчас исполняет Павел Беднарж.

Министр Заоралек вызывал Борувку в Чехию в марте. Глава чешской дипломатии позже сообщил, что недопустимо, чтобы жена посла долгое время атаковала по электронной почте, СМС или в соцсетях не только сотрудников министерства, но и других общественных деятелей. Министр добавил, что он неоднократно предупреждал посла о серьезности ситуации и требовал от него решить проблему.

Алена Борувкова была активна в Твиттере до прошлой недели. Последняя публикация в ее аккаунте датируется вторником 4 апреля. До этого в ее профиле можно было прочитать до нескольких десятков оскорбительных записей в день, в некоторых случаях речь шла о личных и вульгарных оскорблениях. Сейчас ее аккаунт удален.

Борувка и его жена, как и Любомир Заоралек, являются членами партии ČSSD. В прошлом Алена Борувкова баллотировалась на пост заместителя председателя партии, но безуспешно. До мая прошлого года она работала в чешской дипломатии.

Источник: ihned.cz

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Темы
посольство президент Министерство иностранных дел Швейцария социальные сети
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