Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
Несколько тысяч словаков собралось в Братиславе на демонстрацию против коррупции

Несколько тысяч словаков собралось в Братиславе на демонстрацию против коррупции

artyommm 377 0
Словацкие студенты и общественность выражают недовольство правительством и чиновниками, которые продолжают умалчивать о громких коррупционных делах.
Фото: Šimon Snopek
Несколько тысяч словаков собралось в Братиславе на демонстрацию против коррупции

Около нескольких тысяч человек приняли участие в марше и митинге против коррупции в Словакии. Акция прошла в Братиславе во вторник, 18 апреля. Организовали ее студенты, которые решили таким образом отреагировать на нерешенные случаи коррупции в стране и призвали министра внутренних дел, президента полиции и специального прокурора к отставке. Толпа скандировала лозунги против премьер-министра Роберта Фицо. Крупнейшую за последние годы акцию протеста в Словакии поддержали и оппозиционные партии.

«Наша страна не для нас, нас вынуждают уезжать. Мы идем не только за наших родителей, но и на себя. Наши родители уже однажды сражались за нас. Мы думаем, что коррупция является одной из проблем. Деньги наших родителей идут в карманы олигархов», – сказали с подиума главные организаторы акции, студенты средней школы Каролина Фарска и Давид Страка. Кроме студентов в акции протеста участвовали также деятели культуры, включая известного словацкого актера Мароша Крамара.

Организаторы антикоррупционного марша, кроме прочего, требовали отставки указанных политиков и расследования аферы, связанной с подкупом политиков и чиновников финансовой группой Penta в 2005-2006 гг., когда кабинет министров возглавлял Микулаш Дзуринда. Это событие спровоцировало ряд демонстраций в Словакии еще в 2012 году. Дело до сих не расследовали, госучреждения не подтвердили правдивость указанной информации. Penta отрицает обвинения в нечестной практике. 

Протестующие также требуют расследовать дело бизнесмена Ладислава Баштернака, обвиняемого ранее в налоговых преступлениях. Баштернак также обратил на себя внимание экономическими отношениями с министром внутренних дел Робертом Калиняком. Нынешний премьер Фицо снимает у словацкого бизнесмена квартиру класса люкс в престижном районе Братиславы.

В мировом рейтинге коррупции Словакия в прошлом году понизилась на 4 строчки и оказалась на 54 месте. Среди стран ЕС хуже, чем у Словакии, результат только в 6 других государствах. Премьер-министр Фицо, который дольше своих предшественников остается на посту, в последние месяцы неоднократно призывал к борьбе с коррупцией, но Словакия в этом пока так и не продвинулась.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Словакия коррупция демонстрация
Читайте
по теме 
Три километра на такси в Братиславе обошлись чеху в неожиданную сумму
14.04.2017 13:33 Общество
Три километра на такси в Братиславе обошлись чеху в неожиданную сумму
3190 0
Здания судов в Словакии эвакуировали из-за угроз о бомбе
10.04.2017 17:11 Общество
Здания судов в Словакии эвакуировали из-за угроз о бомбе
473 0
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
30.03.2017 10:23 Экономика
Между Братиславой и Брно будут ездить беспилотные автомобили
1239 0
Чехи отдают 80% средней зарплаты на аренду жилья
06.03.2017 12:17 Экономика
Чехи отдают 80% средней зарплаты на аренду жилья
1238 0
Последние новости:
19
апреля
Чешская компания будет страховать строительство завода в Ивановской области
19.04.2017 15:22 Экономика
Чешская компания будет страховать строительство завода в Ивановской области
93 0
В Чехии хотят разделить вузы на категории – по вкладу в науку и по спросу
19.04.2017 15:02 Общество
В Чехии хотят разделить вузы на категории – по вкладу в науку и по спросу
205 0
Из каких городов и поселков чехи не хотят уезжать
19.04.2017 14:28 Общество
Из каких городов и поселков чехи не хотят уезжать
499 0
12 человек в Чехии обвинили в мошенничестве при вывозе цветов и фруктов в Россию
19.04.2017 14:21 Общество
12 человек в Чехии обвинили в мошенничестве при вывозе цветов и фруктов в Россию
208 0
Отцы в Чехии смогут брать недельный отпуск после рождения ребенка
19.04.2017 13:36 Общество
Отцы в Чехии смогут брать недельный отпуск после рождения ребенка
310 0
Милош Земан сравнил валютные интервенции с методами Сталина
19.04.2017 12:46 Политика
Милош Земан сравнил валютные интервенции с методами Сталина
381 0
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек
19.04.2017 11:14 Экономика
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек
612 0
18
апреля
Чешские роботы учатся искать раненых
18.04.2017 15:11 Общество
Чешские роботы учатся искать раненых
346 0
Внимание: Завтра полиция будет массово проверять скорость водителей на дорогах Чехии
18.04.2017 14:55 Общество
Внимание: Завтра полиция будет массово проверять скорость водителей на дорогах Чехии
954 0
В пражском Смихове остановилось движение трамваев
18.04.2017 12:53 Общество
В пражском Смихове остановилось движение трамваев
876 0


Мобильная версия