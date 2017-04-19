Несколько тысяч словаков собралось в Братиславе на демонстрацию против коррупции

Словацкие студенты и общественность выражают недовольство правительством и чиновниками, которые продолжают умалчивать о громких коррупционных делах.

Фото: Šimon Snopek

Около нескольких тысяч человек приняли участие в марше и митинге против коррупции в Словакии. Акция прошла в Братиславе во вторник, 18 апреля. Организовали ее студенты, которые решили таким образом отреагировать на нерешенные случаи коррупции в стране и призвали министра внутренних дел, президента полиции и специального прокурора к отставке. Толпа скандировала лозунги против премьер-министра Роберта Фицо. Крупнейшую за последние годы акцию протеста в Словакии поддержали и оппозиционные партии.

«Наша страна не для нас, нас вынуждают уезжать. Мы идем не только за наших родителей, но и на себя. Наши родители уже однажды сражались за нас. Мы думаем, что коррупция является одной из проблем. Деньги наших родителей идут в карманы олигархов», – сказали с подиума главные организаторы акции, студенты средней школы Каролина Фарска и Давид Страка. Кроме студентов в акции протеста участвовали также деятели культуры, включая известного словацкого актера Мароша Крамара.

Организаторы антикоррупционного марша, кроме прочего, требовали отставки указанных политиков и расследования аферы, связанной с подкупом политиков и чиновников финансовой группой Penta в 2005-2006 гг., когда кабинет министров возглавлял Микулаш Дзуринда. Это событие спровоцировало ряд демонстраций в Словакии еще в 2012 году. Дело до сих не расследовали, госучреждения не подтвердили правдивость указанной информации. Penta отрицает обвинения в нечестной практике.

Протестующие также требуют расследовать дело бизнесмена Ладислава Баштернака, обвиняемого ранее в налоговых преступлениях. Баштернак также обратил на себя внимание экономическими отношениями с министром внутренних дел Робертом Калиняком. Нынешний премьер Фицо снимает у словацкого бизнесмена квартиру класса люкс в престижном районе Братиславы.

В мировом рейтинге коррупции Словакия в прошлом году понизилась на 4 строчки и оказалась на 54 месте. Среди стран ЕС хуже, чем у Словакии, результат только в 6 других государствах. Премьер-министр Фицо, который дольше своих предшественников остается на посту, в последние месяцы неоднократно призывал к борьбе с коррупцией, но Словакия в этом пока так и не продвинулась.

Источник: ceskenoviny.cz