Милош Земан сравнил валютные интервенции с методами Сталина

На конференции о проблематике курсовых обязательств Милош Земан высказался против валютных интервенций, а также прокомментировал новые правила, которые могут нарушить права иностранцев в ЧР.

«Чешские налогоплательщики не должны выплачивать греческие долги», – заявил президент Милош Земан на пресс-конференции на тему «Проблематика курсовых обязательств», которая прошла 18 апреля в Институте финансов и управления в Праге.

Президент считает, что до исключения Греции из еврозоны принятие евро противоречит чешским национальным интересам. Земан убежден, что на данный момент Чехии нужно защищать сильную национальную валюту, и ожидает, что крона будет постепенно укреплятья до уровня 25,50 за евро.

Инициаторов валютных интервенций президент сравнил с Иосифом Сталиным.

«В 1945 или 1946 году экономисты предложили Сталину курс рубля к доллару на уровне 1:50, т.е. 50 рублей за доллар. Товарищ Сталин взял большую красную ручку и зачеркнул ноль. Официальный курс составил 1 к 5, но валюту в стране никто не покупал. Сталин был гениальным экономистом, как и те, кто внушил нам необходимость валютных интервенций», – иронически заметил Земан.

Несколько вопросов на конференции было связано с отношениями Чехии и России. Земан не согласился с тем, что он пророссийский президент. Тем не менее, он и сейчас считает, что экономические санкции Евросоюза против России нужно отменить.

«Я противник каких-либо санкций, не только антироссийских. Из истории я знаю, что санкции никогда ни к чему не вели и только создавали миф окруженной крепости», – заявил президент.

На вопрос журналиста 420on.cz о новом законе, ограничивающем права иностранцев в Чехии, Милош Земан ответил, что не все иностранцы в Чехии одинаковы, поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно.