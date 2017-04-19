Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
Милош Земан сравнил валютные интервенции с методами Сталина

Милош Земан сравнил валютные интервенции с методами Сталина

Vladislava M 381 0
На конференции о проблематике курсовых обязательств Милош Земан высказался против валютных интервенций, а также прокомментировал новые правила, которые могут нарушить права иностранцев в ЧР.
Милош Земан сравнил валютные интервенции с методами Сталина

«Чешские налогоплательщики не должны выплачивать греческие долги», – заявил президент Милош Земан на пресс-конференции на тему «Проблематика курсовых обязательств», которая прошла 18 апреля в Институте финансов и управления в Праге.

Президент считает, что до исключения Греции из еврозоны принятие евро противоречит чешским национальным интересам. Земан убежден, что на данный момент Чехии нужно защищать сильную национальную валюту, и ожидает, что крона будет постепенно укреплятья до уровня 25,50 за евро.

Инициаторов валютных интервенций президент сравнил с Иосифом Сталиным.

«В 1945 или 1946 году экономисты предложили Сталину курс рубля к доллару на уровне 1:50, т.е. 50 рублей за доллар. Товарищ Сталин взял большую красную ручку и зачеркнул ноль. Официальный курс составил 1 к 5, но валюту в стране никто не покупал. Сталин был гениальным экономистом, как и те, кто внушил нам необходимость валютных интервенций», – иронически заметил Земан.

Несколько вопросов на конференции было связано с отношениями Чехии и России. Земан не согласился с тем, что он пророссийский президент. Тем не менее, он и сейчас считает, что экономические санкции Евросоюза против России нужно отменить.

«Я противник каких-либо санкций, не только антироссийских. Из истории я знаю, что санкции никогда ни к чему не вели и только создавали миф окруженной крепости», – заявил президент.

На вопрос журналиста 420on.cz о новом законе, ограничивающем права иностранцев в Чехии, Милош Земан ответил, что не все иностранцы в Чехии одинаковы, поэтому каждый случай нужно рассматривать отдельно.

«Сложно ответить на этот вопрос так, чтобы никого не обидеть. Я различал бы два типа иностранцев: тех, кто приезжает в Чехию на работу, и тех, кто едет за социальными пособиями. Также я бы различал иностранцев с похожей культурой и другой культурой, которая с нашей не сочетается. К первой группе я бы отнес, например, вьетнамцев и украинцев. Они отправляют детей в чешские школы, говорят по-чешски, а вьетнамцы в среднем работают больше, чем чехи. Что касается исламских мигрантов, то они приезжают в основном за пособиями, так как их квалификация не позволяет встроиться в европейскую экономику. Кроме того, у них другая культура. Поэтому я поддерживаю избирательное отношение к иностранцам», – заявил президент. 

Рассказать всем:
Темы
Милош Земан Чешская крона иностранцы конференция
Читайте
по теме 
Чешский президент рассказал, что именно записали в его компьютер хакеры
27.03.2017 15:25 Политика
Чешский президент рассказал, что именно записали в его компьютер хакеры
948 0
Милош Земан решил снова баллотироваться на пост президента Чехии
10.03.2017 08:18 Политика
Милош Земан решил снова баллотироваться на пост президента Чехии
842 0
Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом
28.02.2017 14:13 Политика
Чешский президент поедет в США на встречу с Дональдом Трампом
723 0
Назван крайний срок президентских выборов в Чехии
21.02.2017 09:56 Политика
Назван крайний срок президентских выборов в Чехии
961 0
Последние новости:
19
апреля
Чешская компания будет страховать строительство завода в Ивановской области
19.04.2017 15:22 Экономика
Чешская компания будет страховать строительство завода в Ивановской области
93 0
В Чехии хотят разделить вузы на категории – по вкладу в науку и по спросу
19.04.2017 15:02 Общество
В Чехии хотят разделить вузы на категории – по вкладу в науку и по спросу
205 0
Из каких городов и поселков чехи не хотят уезжать
19.04.2017 14:28 Общество
Из каких городов и поселков чехи не хотят уезжать
499 0
12 человек в Чехии обвинили в мошенничестве при вывозе цветов и фруктов в Россию
19.04.2017 14:21 Общество
12 человек в Чехии обвинили в мошенничестве при вывозе цветов и фруктов в Россию
208 0
Отцы в Чехии смогут брать недельный отпуск после рождения ребенка
19.04.2017 13:36 Общество
Отцы в Чехии смогут брать недельный отпуск после рождения ребенка
310 0
Несколько тысяч словаков собралось в Братиславе на демонстрацию против коррупции
19.04.2017 12:37 Политика
Несколько тысяч словаков собралось в Братиславе на демонстрацию против коррупции
377 0
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек
19.04.2017 11:14 Экономика
Успеть в последнюю минуту: Жители Чехии взяли в банках рекордное число ипотек
612 0
18
апреля
Чешские роботы учатся искать раненых
18.04.2017 15:11 Общество
Чешские роботы учатся искать раненых
346 0
Внимание: Завтра полиция будет массово проверять скорость водителей на дорогах Чехии
18.04.2017 14:55 Общество
Внимание: Завтра полиция будет массово проверять скорость водителей на дорогах Чехии
954 0
В пражском Смихове остановилось движение трамваев
18.04.2017 12:53 Общество
В пражском Смихове остановилось движение трамваев
876 0


Мобильная версия