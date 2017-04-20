Facebook, вместо ложного, блокировал официальный аккаунт посольства России в Словакии

В настоящее время в соцсети работают как ложный, так и официальный аккаунты посольства России в Словакии.

Россия проводит проверку ложных страниц своих посольств в Чехии и Словакии, которые были зарегистрированы в Facebook. Вместо того чтобы заблокировать фальшивый аккаунт посольства РФ в Словакии, администрация соцсети закрыла официальный профиль представительства в республике.

Министерство иностранных дел направило в Роскомнадзор данные о фальшивых аккаунтах российских посольство в Чехии и Словакии в сети Facebook. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова. В России нет представительства Facebook, поэтому материалы были направлены российскому учреждению.

Представитель российского посольства в Словакии Николай Левшунов вчера заявил, что Facebook временно заблокировал аккаунт дипломатического представительства в соцсети. Он также допустил, что страница могла быть полностью удалена по неизвестной ему причине. Позже администрация Facebook сняла блокировку, и профиль снова начал работать.

Ложные аккаунты российских дипломатических ведомств в Чехии и Словакии по-прежнему доступны. После того как стало известно о блокировке официальной страницы посольства РФ в Словакии, ее ложный двойник переименовался в Советское посольство в Чехословакии.

Ранее посольство РФ в Чехии дистанцировалось от ложной страницы в соцсети, выступающей под его именем. По информации издания Aktuálně.cz, вести этот «фейковый» аккаунт может анонимный администратор, который также стоит за фальшивым профилем пресс-атташе президента Чехии Йиржи Овчачека.

Источник: http://www.ceskatelevize.cz