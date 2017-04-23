У чехов спросили, как они оценивают Земана и его отношение к России

Стали известны результаты опроса общественного мнения, цель которого была узнать отношение населения к чешскому президенту и его политике.

57% населения Чехии довольны работой президента страны, – таковы результаты изучения общественного мнения, которое по заказу Чешского телевидения провело агентство Kantar. Опрос общественного мнения проводился с 18 по 24 марта, в нем участвовали 600 человек.

Более половины опрошенных считает, что Милош Земан выполняет обещанное перед выборами и является президентом всех граждан республики. 42% респондентов уверены, что Земан создает хороший образ Чехии за рубежом.

Больше всего сторонников Милоша Земана проживает в Пардубицком и Моравскосилезском краях, где его положительно оценивают 4/5 опрошенных. Большинство недовольных политикой чешского президента приходится на Прагу.

58% чехов ответили, что Земан в меру вмешивается в законодательный процесс. На вопрос, придерживается ли президент своей предвыборной программы, 54% дали утвердительный ответ. 52% говорят, что Земана можно назвать президентом всех граждан страны. Почти половина респондентов придерживается точки зрения, что глава государства находится над интересами партий. 41% респондентов положительно оценил отношение чешского президента к России.

Источник: http://echo24.cz