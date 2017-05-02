Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем

Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем

Vladislava M 1766 0
Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка из-за финансового скандала вокруг министра финансов Андрея Бабиша до конца недели подаст президенту Милошу Земану заявление об отставке правительства. Премьер считает невозможной дальнейшую деятельность Бабиша в правительстве.
Фото: https://www.facebook.com/pg/sobotka.bohuslav
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем

Исключительную пресс-конференцию созвал сегодня, 2 мая, в 13:30 премьер-министр ЧР Богуслав Соботка, чтобы сообщить об отставке правительства из-за финансового скандала вокруг Андрея Бабиша. По мнению премьера, Бабиш испытывает столкновение интересов, так как ему подчиняется Министерство финансов и Финансовое управление, которое должно проверить приобретение облигаций компанией Agrofert, ранее принадлежащей Бабишу. Также Соботка поднял вопрос о других подозрениях насчет финансовых махинаций министра и заявил, что закрывать на это глаза невозможно.

На пресс-конференции Богуслав Соботка заявил следующее: «Я считаю неприемлемым, чтобы Андрей Бабиш оставался министром финансов. Поэтому это правительство подает в отставку».

Также Соботка добавил, что Андрей Бабиш не должен быть министром финансов, даже если правительство продолжит управлять государством в отставке.

«Три года назад мы создали правительственную коалицию из движения ANO и партий ČSSD и KDU-ČSL. Коалиция ставила цель привести страну в порядок, обеспечить ей прогресс. Благодаря серьезной работе нам удалось исполнить большинство обязательств. Мы изменили положение республики к лучшему, в этом я убежден. Три года назад я составил правительство, которое ставило целью бороться с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов»,  – объяснил Соботка.

 

Такое заявление премьера стало реакцией на письмо, в котором Бабиш объяснял Парламенту подробности своего материального положения. Соботка сообщил о том, что будет пытаться его отстранить от должности, еще в прошлый четверг. Сам Бабиш по призыву премьер-министра и главы парламента Яна Гамачека уходить отказался.

Согласно ст. 74 Конституции ЧР, президент республики может отстранить члена правительства по предложению председателя правительства. В конституции не говорится, как быстро президент должен это сделать, и не приводится никаких сроков.

По словам Соботки, он готов подать президенту заявление на отставку в течение этой недели. Град пока оставил заявление Соботки без комментария. Пресс-секретарь Милоша Земана Йиржи Овчачек написал в Twitter, что решение президента будет сообщено «в нужное время».

 

 

Андрей Бабиш надеется на то, что Милош Земан может принять другое решение. Завтра он собирается встретиться с ним лично.

Источник: idnes.cz, denik.cz, ČTK

Рассказать всем:
Темы
Богуслав Соботка правительство Парламент ЧР Андрей Бабиш
Читайте
по теме 
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
03.04.2017 16:29 Общество
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
893 0
Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет
09.03.2017 08:42 Политика
Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет
1057 0
Скандал: Премьер Чехии нецензурно высказался о министре финансов
03.02.2017 11:11 Политика
Скандал: Премьер Чехии нецензурно высказался о министре финансов
2223 0
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
16.01.2017 15:49 Культура
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
793 0
Последние новости:
02
мая
Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС
02.05.2017 18:06 Общество
Чехи относятся к Евросоюзу хуже всех остальных жителей ЕС
856 0
На пражском марафоне будут бежать заключенные
02.05.2017 17:29 Общество
На пражском марафоне будут бежать заключенные
425 0
В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде
02.05.2017 14:36 Общество
В Чехии предлагают выиграть приз, если ездить на работу на велосипеде
389 0
Монстрация в Праге прошла с Покемонами и провокациями
02.05.2017 13:54 Общество
Монстрация в Праге прошла с Покемонами и провокациями
1164 0
Компании в Чехии признаны самыми ответственными в мире по оплате счетов-фактур
02.05.2017 10:23 Экономика
Компании в Чехии признаны самыми ответственными в мире по оплате счетов-фактур
544 0
Возле вокзала Масарика в Праге начнутся археологические раскопки
02.05.2017 09:45 Общество
Возле вокзала Масарика в Праге начнутся археологические раскопки
702 0
Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины
02.05.2017 09:40 Общество
Прохожие в Праге нашли тело мертвой женщины
1272 0
На 1 мая в Праге прошли демонстрации антиисламистов, анархистов и крайних правых
02.05.2017 08:36 Общество
На 1 мая в Праге прошли демонстрации антиисламистов, анархистов и крайних правых
550 0
30
апреля
Метеорологи рассказали, когда в Чехии потеплеет
30.04.2017 11:56 Общество
Метеорологи рассказали, когда в Чехии потеплеет
2323 0
29
апреля
В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса
29.04.2017 18:26 Культура
В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса
948 0


Мобильная версия