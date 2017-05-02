Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем

Премьер-министр ЧР Богуслав Соботка из-за финансового скандала вокруг министра финансов Андрея Бабиша до конца недели подаст президенту Милошу Земану заявление об отставке правительства. Премьер считает невозможной дальнейшую деятельность Бабиша в правительстве.

Фото: https://www.facebook.com/pg/sobotka.bohuslav

Исключительную пресс-конференцию созвал сегодня, 2 мая, в 13:30 премьер-министр ЧР Богуслав Соботка, чтобы сообщить об отставке правительства из-за финансового скандала вокруг Андрея Бабиша. По мнению премьера, Бабиш испытывает столкновение интересов, так как ему подчиняется Министерство финансов и Финансовое управление, которое должно проверить приобретение облигаций компанией Agrofert, ранее принадлежащей Бабишу. Также Соботка поднял вопрос о других подозрениях насчет финансовых махинаций министра и заявил, что закрывать на это глаза невозможно.

На пресс-конференции Богуслав Соботка заявил следующее: «Я считаю неприемлемым, чтобы Андрей Бабиш оставался министром финансов. Поэтому это правительство подает в отставку».

Также Соботка добавил, что Андрей Бабиш не должен быть министром финансов, даже если правительство продолжит управлять государством в отставке.

«Три года назад мы создали правительственную коалицию из движения ANO и партий ČSSD и KDU-ČSL. Коалиция ставила цель привести страну в порядок, обеспечить ей прогресс. Благодаря серьезной работе нам удалось исполнить большинство обязательств. Мы изменили положение республики к лучшему, в этом я убежден. Три года назад я составил правительство, которое ставило целью бороться с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов», – объяснил Соботка.

Такое заявление премьера стало реакцией на письмо, в котором Бабиш объяснял Парламенту подробности своего материального положения. Соботка сообщил о том, что будет пытаться его отстранить от должности, еще в прошлый четверг. Сам Бабиш по призыву премьер-министра и главы парламента Яна Гамачека уходить отказался.

Согласно ст. 74 Конституции ЧР, президент республики может отстранить члена правительства по предложению председателя правительства. В конституции не говорится, как быстро президент должен это сделать, и не приводится никаких сроков.

По словам Соботки, он готов подать президенту заявление на отставку в течение этой недели. Град пока оставил заявление Соботки без комментария. Пресс-секретарь Милоша Земана Йиржи Овчачек написал в Twitter, что решение президента будет сообщено «в нужное время».

Oznámení premiéra Bohuslava Sobotky nyní ponecháme bez komentáře. Postup prezidenta republiky bude oznámen v pravý čas. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 2 мая 2017 г.

Андрей Бабиш надеется на то, что Милош Земан может принять другое решение. Завтра он собирается встретиться с ним лично.

Источник: idnes.cz, denik.cz, ČTK