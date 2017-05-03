Что происходит в правительстве Чехии после заявления об отставке

Сегодня чешское правительство проведет первое собрание после заявления об отставке. Андрей Бабиш и министр внутренних дел Милан Хованец отправятся на личные встречи с президентом.

Фото: @RCasensky, Twitter.com

Сегодня чешское правительство соберется на регулярном заседании после объявления премьера Богуслава Соботки о намерении до конца недели подать заявление об отставке правительства. Такое решение Соботка принял из-за скандала вокруг бизнеса и имущества министра финансов Андрея Бабиша. Сегодня Соботка будет говорить с партнерами о причинах, которые привели его к таким действиям.

Свой шаг премьер-министр объяснил тем, что дальнейшая работа Андрея Бабиша на должности министра финансов неприемлема, так как он не смог в удовлетворительной форме объяснить покупку облигаций своей компании Agrofert или происхождение своего имущества. Также Соботка заявил, что увольнение сделало бы из Бабиша мученика. По мнению премьера, к этой роли политик подготовился заранее.

Движение ANO раскритиковало шаг Соботки. Сам председатель движения Андрей Бабиш считает, что правительство должно править в отставке до проведения парламентских выборов в назначенное время. Соботка рассматривает возможность продолжения деятельности с теперешними партнерами только без Бабиша в роли министра финансов.

Андрей Бабиш сегодня встретится с президентом Милошем Земаном, чтобы поговорить о дальнейшей судьбе правительства. На встрече на Пражском Граде политики обсудят намерения премьера Богуслава Соботки. Бабиш остро раскритиковал Соботку за его решение и назвал его трусом, который перенес решение на Земана.

Также с президентом сегодня встретится министр внутренних дел и первый заместитель председателя Чешской социал-демократической партии (ČSSD) Милан Хованец. Когда Земану назначит встречу Соботка для передачи заявления об отставке, пока неизвестно.

Источник: ČTK