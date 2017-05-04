Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде

Президент ЧР Милош Земан подготовил церемониальный зал и пригласил журналистов для того, чтобы принять заявление об отставке правительства. Премьер к церемонии не подготовился.

Сегодня премьер-министр Чехии Богуслав Соботка попал в неприятную ситуацию на Пражском Граде, когда приехал информировать президента Милоша Земана о кризисе в правительстве. Вчера вечером секретариат Соботки сообщил Граду о намерении премьера привезти президенту заявление об отставке правительства из-за финансовых махинаций Андрея Бабиша. Земан подготовил традиционную церемонию и не стал ее отменять, когда в 7 утра ему сообщили о том, что премьер передумал приносить заявление сегодня.

Когда Соботка вошел в Тронный зал Пражского Града, было ясно, что он попал в неожиданную ситуацию. Земан подготовил все для того, чтобы принимать заявление об отставке правительства, и призвал премьера говорить в микрофон. Соботка несколько секунд молчал, сказав, что к этой ситуации он был не подготовлен.

«Еще вчера секретариат Правительства информировал меня о том, что господин премьер хочет приехать на Град, чтобы подать заявление об отставке. Поэтому мы подготовились к церемонии, которая проходит при таких случаях. В отличие от господина премьера, я к ней подготовился», – заявил Земан и начал церемонию.

Президент поблагодарил премьер-министра за проведенную работу и пожелал ему счастья в будущем, после чего Соботка должен был передать ему заявление об отставке.

«Я пришел не подавать заявление об отставке. Я не ожидал этой церемонии и пришел информировать вас о ситуации, а также спросить, как вы воспримете отставку правительства: как мою личную отставку или всего правительства. Я пришел информировать вас о том, что не настаиваю на том, чтобы занимать должность премьера, но условием является то, что там не будет Андрея Бабиша», – сказал Соботка и добавил, что он считает церемонию лишней.

В ответ на это президент заявил, что это не он инициировал данную процедуру и чтобы премьер разобрался со своим секретариатом. Также Земан добавил, что подать заявление об отставке премьеру стоит как можно скорее.

Соботка сообщил журналистам, что пошлет заявление об отставке в письменной форме, как это сделали предыдущие премьер-министры Петр Нечас и Йиржи Руснок. Земан заявил, что не будет повторять церемонию снова и ушел из зала раньше, чем премьер закончил говорить.

Источник: ČTK