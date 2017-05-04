Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09n 9 °C
Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде

Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде

Vladislava M 830 0
Президент ЧР Милош Земан подготовил церемониальный зал и пригласил журналистов для того, чтобы принять заявление об отставке правительства. Премьер к церемонии не подготовился.
Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде

Сегодня премьер-министр Чехии Богуслав Соботка попал в неприятную ситуацию на Пражском Граде, когда приехал информировать президента Милоша Земана о кризисе в правительстве. Вчера вечером секретариат Соботки сообщил Граду о намерении премьера привезти президенту заявление об отставке правительства из-за финансовых махинаций Андрея Бабиша. Земан подготовил традиционную церемонию и не стал ее отменять, когда в 7 утра ему сообщили о том, что премьер передумал приносить заявление сегодня.

Когда Соботка вошел в Тронный зал Пражского Града, было ясно, что он попал в неожиданную ситуацию. Земан подготовил все для того, чтобы принимать заявление об отставке правительства, и призвал премьера говорить в микрофон. Соботка несколько секунд молчал, сказав, что к этой ситуации он был не подготовлен.

 

«Еще вчера секретариат Правительства информировал меня о том, что господин премьер хочет приехать на Град, чтобы подать заявление об отставке. Поэтому мы подготовились к церемонии, которая проходит при таких случаях. В отличие от господина премьера, я к ней подготовился», – заявил Земан и начал церемонию.

Президент поблагодарил премьер-министра за проведенную работу и пожелал ему счастья в будущем, после чего Соботка должен был передать ему заявление об отставке.

«Я пришел не подавать заявление об отставке. Я не ожидал этой церемонии и пришел информировать вас о ситуации, а также спросить, как вы воспримете отставку правительства: как мою личную отставку или всего правительства. Я пришел информировать вас о том, что не настаиваю на том, чтобы занимать должность премьера, но условием является то, что там не будет Андрея Бабиша», – сказал Соботка и добавил, что он считает церемонию лишней.

В ответ на это президент заявил, что это не он инициировал данную процедуру и чтобы премьер разобрался со своим секретариатом. Также Земан добавил, что подать заявление об отставке премьеру стоит как можно скорее.

Соботка сообщил журналистам, что пошлет заявление об отставке в письменной форме, как это сделали предыдущие премьер-министры Петр Нечас и Йиржи Руснок. Земан заявил, что не будет повторять церемонию снова и ушел из зала раньше, чем премьер закончил говорить.

Источник: ČTK

 

Рассказать всем:
Темы
Богуслав Соботка Милош Земан политический кризис Пражский град правительство
Читайте
по теме 
Что происходит в правительстве Чехии после заявления об отставке
03.05.2017 10:22 Политика
Что происходит в правительстве Чехии после заявления об отставке
1442 0
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем
02.05.2017 14:35 Политика
Соботка заявил об отставке правительства из-за скандала с Бабишем
2181 0
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
03.04.2017 16:29 Общество
Премьер Соботка: Со следующего года в Чехии могут появиться паспорта с чипом
905 0
Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет
09.03.2017 08:42 Политика
Чехи рассказали, каким политикам они доверяют, а каким – нет
1070 0
Последние новости:
04
мая
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
04.05.2017 18:16 Пресс-релизы
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
318 0
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку
04.05.2017 16:50 Общество
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку
118 0
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир
04.05.2017 14:02 Общество
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир
1752 0
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла
04.05.2017 13:35 Общество
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла
543 0
Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»
04.05.2017 13:30 Интервью
Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»
526 0
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии
04.05.2017 10:38 Общество
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии
249 0
Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП
04.05.2017 10:23 Общество
Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП
517 0
Жители Праги назвали главные проблемы своих районов
04.05.2017 10:19 Общество
Жители Праги назвали главные проблемы своих районов
1213 0
Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо
04.05.2017 10:04 Экономика
Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо
648 0
03
мая
В Чехии появится полицейское спецподразделение по управлению дронами
03.05.2017 15:25 Общество
В Чехии появится полицейское спецподразделение по управлению дронами
602 0


Мобильная версия