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Земан сообщил, кто может стать новым премьер-министром Чехии

Земан сообщил, кто может стать новым премьер-министром Чехии

Vladislava M 814 0
Президент Чехии Милош Земан сообщил, кого он хочет сделать премьер-министром вместо Богуслава Соботки.
Фото: Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci
Земан сообщил, кто может стать новым премьер-министром Чехии

Президент Чехии Милош Земан вчера вечером, после несостоявшейся отставки правительства Богуслава Соботки на Пражском Граде, сообщил, что действующая коалиция должна править до октябрьских парламентских выборов. Единственный, кто должен из нее уйти, – это премьер-министр и председатель Чешской социал-демократической партии (ČSSD) Богуслав Соботка.

Президент считает, что возглавить правительство должен другой политик ČSSD. Новым премьер-министром может стать министр иностранных дел Любомир Заоралек или министр внутренних дел Милан Хованец. По мнению Земана, реальный шанс получить доверие палаты депутатов есть, скорее, у Заоралека.

Земан не исключает возможность назначения премьером и председателя партии KDU-ČSL (Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия) Павла Белобрадека в том случае, если социальные демократы отвергнут первое предложение. Об этом президент сообщил в интервью для TV Barrandov.

Также президент подтвердил, что примет заявление об отставке правительства от Богуслава Соботки и назовет нового премьера после визита в Китай, откуда он вернется 18 мая. По словам Земана, он уже выбрал кандидата, но об этом еще нужно договориться.

По мнению Земана, за полгода до законных выборов нет смысла драматически менять министров.

«Правительство должно остаться в том же составе, без исключений. Единственный, кого стоит сменить, это премьер. К тому же об этом шаге он не информировал заранее ни меня, ни свое ближайшее окружение, ни партнеров по коалиции», – заявил Земан и добавил, что Соботка решил уйти добровольно, никто его к этому не принуждал.

Чешские социал-демократы готовы продолжить работу с действующей правительственной коалицией. По словам Соботки, он согласен покинуть должность премьера, но считает неприемлемым, чтобы министром финансов остался Андрей Бабиш. Именно сомнения насчет предпринимательской деятельности и финансовых транзакций Бабиша и привели Соботку к решению подать заявление об отставке правительства. 

Земан назвал это решение актом отчаяния от падающих рейтингов ČSSD перед приближающимися выборами. Социал-демократическая партия раскритиковала отношение Земана к происходящему в правительстве кризисе и обвинило его в низкой политической культуре.

Источник: ČTK

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Темы
президент премьер министр Милош Земан Богуслав Соботка правительство политический кризис Чехия
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