Соботка передумал уходить и предложил уволить из правительства Чехии Бабиша

На сегодняшней конференции премьер-министр Чехии Богуслав Соботка снова изменил свое решение. Он передумал подавать заявление об отставке правительства и отправил на Пражский Град предложение уволить Андрея Бабиша.

Сегодня днем премьер-министр Богуслав Соботка объявил об очередном изменении своего решения. Он заявил перед журналистами, что передумал подавать заявление об отставке, так как президент Милош Земан своеобразно интерпретирует конституцию и собирается уволить только самого Соботку, а не все правительство.

Такое решение, по мнению премьер-министра, не устранит причину политического кризиса, т.е. скандалы министра финансов Андрея Бабиша. Поэтому Соботка уже отправил на Пражский Град предложение об увольнении Бабиша к 9 мая. По информации пресс-секретаря Йиржи Овчачека, президент подробно ознакомится с документом в понедельник, а решение примет после возвращения из Китая, 18 мая. Андрей Бабиш заявил, что оставляет решение о своей отставке президенту Милошу Земану.

На сегодняшней пресс-конференции Соботка сообщил, что Бабиша подозревают в неуплате налогов и манипуляциях со СМИ, принадлежащим ему в прошлом. По мнению премьера, после такого должен был бы уйти любой министр. Он считает, что министр финансов не может принимать решения в интересах государства, поэтому его стоит уволить.

После вчерашнего конфуза на Пражском Граде Соботка сказал, что предлагал правительству уйти в отставку с целью того, чтобы снова составить его на основе действующей коалиции: только без министра финансов. Он не ожидал, что президент решит уволить из правительства только его самого, поэтому изменил точку зрения и решил предложить снять с должности только Бабиша.

Сам Андрей Бабиш не видит причин, чтобы уходить из правительства. Аргументы премьера он назвал смешными, а все происходящее – кампанией Чешской социал-демократической партии против него.

Источник: ČTK