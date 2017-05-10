Министр образования Чехии подает в отставку

Катержина Валахова приняла решение покинуть пост министра образования из-за обвинений в коррупции ее подчиненных.

Фото: www.facebook.com/valachova.katka/photos

Министр образования Катержина Валахова во вторник, 9 мая, неожиданно сообщила о своем намерении покинуть занимаемый пост к 31 мая. К этому ее ранее призывали некоторые политики – в связи с недавними громкими задержаниями из-за дотаций на спорт.

«Я решила не давать Андрею Бабишу возможность отвлечь внимание от его серьезных проблем», – сообщила министр. Другими словами, Валахова решила подать в отставку не потому, что ее заместителя по вопросам спорта Симону Кратохвилову задержали, а потому, что она хочет продемонстрировать, как должен вести себя честный политик. По ее мнению, такому политику следует немедленно покинуть пост, как только появятся подозрения в нечистой деятельности его окружения или его самого.



Премьер Богуслав Соботка отреагировал на решение министра следующим образом: «Она взяла на себя политическую ответственность и уходит как успешный министр». В Твиттере он написал: «Благодарю Катержину Валахову за ответственную работу и за ее ответственное решение, которое соответствует интересам порядочной политической культуры в нашей стране».

На посту министра образования Катержина Валахова выполнила все обещания правительства в данной сфере: ввела в практику инклюзию (процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь) изменила финансирование образования в регионах, продвинула законопроект в области высшего образования, разработала порядок карьерного роста у сотрудников в образовательной отрасли, ввела обязательное обучение в последнем классе начальной школы, всеобщие приемные экзамены в средние школы и выпускной экзамен по математике.

Как пишет denik.cz, над некоторыми их этих изменений можно дискутировать, но очевидно, что ни одному из предшественников министра не удалось сделать все, что было обещано перед вступлением в должность. Премьер Соботка не считает уход Валаховой концом ее политической карьеры.

Кто заменит министра на посту, пока неизвестно. Возможно, это будет кто-то среди ее заместителей, например, Станислав Штех или Вацлав Пицла. Не исключено, что министерством до выборов будет руководить сам премьер-министр.

Источник: denik.cz