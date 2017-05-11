Совет Евросоюза одобрил переход на безвизовый режим с Украиной

После подписания законопроекта председателем Европарламента его опубликуют в «Официальном журнале ЕС». Через 20 дней после публикации украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Сегодня, 11 мая 2017 года, состоялось заседание Совета ЕС, члены которого одобрили переход на безвизовый режим с Украиной.

Члены совета утвердили законопроект, согласно которому граждане Украины получают право въезжать в Евросоюз без визы.

Документ передадут на подпись председателю Европарламента Антонио Таяни и премьер-министру председательствующей в Евросоюзе Мальты Джозефу Мускату.

После этого документ опубликуют в издании «Официальный журнал ЕС». Через 20 дней с момента публикации безвизовый режим ЕС и Украины вступит в силу.

Безвизовым режимом смогут пользоваться граждане Украины с оформленными биометрическими паспортами для поездок в страны Евросоюза с туристическими, деловыми или личными целями. Украинцы получат право находиться в ЕС без визы 90 дней в течение одного полугодия. На Великобританию и Ирландию безвизовый режим не распространяется.

Европарламент принял постановление по либерализации визового режима с Украиной 6 апреля 2017 года.