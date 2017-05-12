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В Европарламенте обсудят вопрос о злоупотреблении политиков чешскими СМИ

В Европарламенте обсудят вопрос о злоупотреблении политиков чешскими СМИ

Vladislava M 187 0
В программу заседания Европарламента включили обсуждение возможного влияния чешских политиков на содержание СМИ. Поводом стали обнародованные записи разговоров Андрея Бабиша с журналистом принадлежавшего ему издания.
В Европарламенте обсудят вопрос о злоупотреблении политиков чешскими СМИ

Состоянием СМИ в Чехии и риском их злоупотребления в политических целях 1 июня должен заняться Европарламент. Данный пункт включили в программу пленарного заседания, которую утвердило руководство политических фракций Европарламента.

На второй день брюссельского пленарного заседания, т.е. на утро 1 июня 2017 года, в плане заявлена тема «Заявление комиссии: риск политического злоупотребления СМИ в Чешской Республике». По информации ČTK, пункт предложила включить в программу заседания Европарламента его сильнейшая фракция, т.е. Европейская народная партия (EPP).

По информации ČTK, дискуссии на эту тему должны были пройти уже на следующей неделе на встрече в Страсбурге, но затем вопрос перенесли на брюссельское двухдневное заседание. Не исключено, что до этого времени форма названия и точное содержание темы изменится.

Если пункт останется в программе, Европарламент будет говорить о ситуации со СМИ в Чехии в связи с недавним обнародованием аудиозаписей, предположительно, доказывающих, что вице-премьер и министр финансов Андрей Бабиш влиял на содержание статей принадлежащих ему СМИ. Это обстоятельство привело к теперешнему политическому кризису в Чехии, при котором президент Милош Земан до сих пор не исполнил требование премьера Богуслава Соботки отставить Бабиша с должности.

Брюссельский новостник Чешского телевидения Богумил Востал сегодня сообщил, что инцидент с Бабишем 18 мая будут обсуждать в Страсбурге на исключительном заседании комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

Источник: ČTK

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Темы
Европарламент сми Чехия
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