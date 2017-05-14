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Милош Земан встретился с президентом России

Милош Земан встретился с президентом России

Vladislava M 328 0
Во время своего визита в Китай Милош Земан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудили экономическое сотрудничество между странами и ноябрьский визит Земана в Россию.
Фото: Пекин, встреча Милоша Земана с Владимиром Путиным. фото twitter.com/PREZIDENTmluvci
Милош Земан встретился с президентом России

Президент Чехии Милош Земан встретился в Пекине с президентом России Владимиром Путиным. На встрече его сопровождали канцлер Вратислав Минарж, советник Мартин Нейедлы, директор зарубежного комитета Пражского Града Рудольф Йиндрак и министр промышленности Йиржи Гавличек. Президенты обсудили и запланированный визит Земана в Россию.

По информации агентства ТАСС, Путин сказал, что воспринимает встречу с чешским президентом как часть подготовки к ноябрьскому визиту Земана в Россию. Путин поблагодарил главу Чехии за развитие отношений между странами.

По словам Путина, подготовка к визиту уже началась.

«Министерства культуры и иностранных дел в Москве уже подготавливают выставку о Пражском Граде. Мы надеемся, что она заинтересует русских экспертов искусства и общественность», – цитировало президента агентство.

Главы России и Чехии встретились в рамках пекинской конференции, посвященной построению нового Шелкового пути, объединяющего Китай со странами Азии, Европы и Африки.

Об экономических отношениях Путин сообщил, что в этом году товарооборот между странами повысился на 44%. Президент считает, что это хорошая тенденция, которую нужно сохранить.

Источник: Novinky.cz, ТАСС

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Милош Земан Китай Россия
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