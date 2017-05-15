Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 19 °C
Чешский президент пошутил перед Путиным о ликвидации журналистов

Чешский президент пошутил перед Путиным о ликвидации журналистов

artyommm 405 0
Чешский президент неудачно пошутил в присутствии Путина насчет журналистов, при этом СМИ в России испытывают серьезное давление со стороны государства.
Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/863643313592836096/photo/1
Чешский президент пошутил перед Путиным о ликвидации журналистов

Президент Чехии Милош Земан неудачно пошутил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, предложив ликвидировать журналистов, так как их на мероприятии собралось слишком много. Главе РФ, очевидно, это высказывание не очень понравилось, так как его уже долгое время критикуют за подавление свободы печати и обвиняют в убийствах журналистов. 

«Много журналистов, нам бы следовало их ликвидировать», – заявил на встрече в Пекине чешский президент, реагируя таким образом на многочисленные вспышки фотоаппаратов. Пресс-атташе президента Йиржи Овчачек написал в Твиттере: «Я ожидаю теперь неприятно ухудшенные комментарии и возмущенную реакцию политиков, которые любят подлизываться к СМИ». 

Напомним, в Чехии недавно прошли демонстрации против министра-финансов и президента. Около 20 тысяч человек вышло на Вацлавскую площадь в Праге с требованием, чтобы те ушли в отставку.

Путину шутка Земана не показалась забавной. На записи, которую опубликовал журналист газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, можно услышать, как он сказал, что достаточно сократить количество журналистов. 

Российский журналист Григорий Паско говорит: «Независимый взгляд на вещи может выразить только пара СМИ. Им это позволяется скорее для того, чтобы можно было сказать Западу, что в России есть свобода слова».

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
Россия Путин Милош Земан
Читайте
по теме 
Милош Земан встретился с президентом России
14.05.2017 20:12 Политика
Милош Земан встретился с президентом России
661 0
Чешский политик призвал к улучшению отношений между Чехией и Россией
09.05.2017 17:14 Общество
Чешский политик призвал к улучшению отношений между Чехией и Россией
932 0
В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса
29.04.2017 18:26 Культура
В Омске вернут памятник легионерам Чехословацкого корпуса
1104 0
У чехов спросили, как они оценивают Земана и его отношение к России
23.04.2017 17:37 Политика
У чехов спросили, как они оценивают Земана и его отношение к России
2667 0
Последние новости:
15
мая
В Праге и по всей Чехии пройдет «Ночь костелов»
15.05.2017 15:44 Культура
В Праге и по всей Чехии пройдет «Ночь костелов»
79 0
Чехию признали самой свободной страной ЕС по употреблению алкоголя и курению
15.05.2017 15:40 Общество
Чехию признали самой свободной страной ЕС по употреблению алкоголя и курению
86 0
В Чехии поступит в продажу молочный напиток «Кефюрер», отсылающий к Гитлеру
15.05.2017 15:16 Общество
В Чехии поступит в продажу молочный напиток «Кефюрер», отсылающий к Гитлеру
107 0
Чешский город лишил почетного гражданства Сталина и Готвальда
15.05.2017 15:00 Общество
Чешский город лишил почетного гражданства Сталина и Готвальда
169 0
Сегодня вечером у Карлова моста в Праге высадятся парашютисты
15.05.2017 11:55 Общество
Сегодня вечером у Карлова моста в Праге высадятся парашютисты
321 0
Пражский зоопарк приглашает посмотреть на детенышей редких обезьян и выдр
15.05.2017 11:08 Общество
Пражский зоопарк приглашает посмотреть на детенышей редких обезьян и выдр
216 0
Эксперты опровергли, что чехи – главные расисты в Европе
15.05.2017 10:03 Общество
Эксперты опровергли, что чехи – главные расисты в Европе
468 0
На этой неделе в Чехию придет летняя жара
15.05.2017 09:55 Общество
На этой неделе в Чехию придет летняя жара
459 0
Аэропорт Праги начинает проверку багажа на следы взрывчатки
15.05.2017 09:16 Общество
Аэропорт Праги начинает проверку багажа на следы взрывчатки
519 0
Чехия оказалась мировым лидером по дешевизне пива
15.05.2017 08:36 Экономика
Чехия оказалась мировым лидером по дешевизне пива
476 0


Мобильная версия