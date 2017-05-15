Чешский президент пошутил перед Путиным о ликвидации журналистов

Чешский президент неудачно пошутил в присутствии Путина насчет журналистов, при этом СМИ в России испытывают серьезное давление со стороны государства.

Фото: https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/863643313592836096/photo/1

Президент Чехии Милош Земан неудачно пошутил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, предложив ликвидировать журналистов, так как их на мероприятии собралось слишком много. Главе РФ, очевидно, это высказывание не очень понравилось, так как его уже долгое время критикуют за подавление свободы печати и обвиняют в убийствах журналистов.

«Много журналистов, нам бы следовало их ликвидировать», – заявил на встрече в Пекине чешский президент, реагируя таким образом на многочисленные вспышки фотоаппаратов. Пресс-атташе президента Йиржи Овчачек написал в Твиттере: «Я ожидаю теперь неприятно ухудшенные комментарии и возмущенную реакцию политиков, которые любят подлизываться к СМИ».

Напомним, в Чехии недавно прошли демонстрации против министра-финансов и президента. Около 20 тысяч человек вышло на Вацлавскую площадь в Праге с требованием, чтобы те ушли в отставку.

Путину шутка Земана не показалась забавной. На записи, которую опубликовал журналист газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, можно услышать, как он сказал, что достаточно сократить количество журналистов.

Российский журналист Григорий Паско говорит: «Независимый взгляд на вещи может выразить только пара СМИ. Им это позволяется скорее для того, чтобы можно было сказать Западу, что в России есть свобода слова».

Источник: ihned.cz