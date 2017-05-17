В ожидании Земана: Путину и другим лидерам пришлось ждать чешского президента

Чешского президента подвезли на машине для гольфа к месту фотосъемки после того, как остальные главы государств уже стояли на своих местах. Возникла неловкая пауза.

Фото: twitter.com/PREZIDENTmluvci/

Среда, 16 мая, стала последним днем официального визита президента Чехии в Китай. СМИ отметили особую усталость Милоша Земана в дни мероприятий: несколько раз ему помогали при ходьбе.

Перед фотосъемкой лидеров государств в завершение саммита к проекту «Шелковый путь» из-за него даже возникла неловкая пауза. Чешский президент опоздал, и его пришлось некоторое время подождать. Земана подвезли на машине для гольфа, после чего ему помогли дойти до предоставленного ему места. В это время остальные главы государств, включая российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, ждали.

По словам пресс-атташе Земана Йиржи Овчачека, причиной усталости президента стала сложная программа. Милош Земан отправился на 6 дней в Китай сразу после посещения Либерецкого края. Особенно заметной усталость президента была в первые дни после прилета в Пекин. В конце рабочего дня охрана и коллеги помогали ему при ходьбе. То, что Земан чувствовал себя неважно, было заметно и по его лицу.

В течение первых трех дней в Китае Земан встретился с китайским президентом Си Цзиньпином, принял участие в нескольких переговорах с представителями китайских компаний и организаций, участвовал в финансовом форуме и саммите к проекту «Шелковый путь», а также встретился с Путиным и неудачно пошутил насчет журналистов.

Как сказал Овчачек, «многие политики младшего возраста при такой нагрузке могли бы оказаться в больнице». Сам Земан на встрече с чешскими журналистами в воскресенье вспомнил слова экс-премьера Петра Нечаса, который в оправдание высокой зарплаты для главы своего кабинета и позднее супруги Яны Нагийовой сказал, что она «пахала как лошадь». «Я не Яна Нагийова, но вчера (в субботу) я тоже работал как лошадь», – заявил президент.

Напомним, Милош Земан страдает сахарным диабетом и нейропатией (расстройством нервной системы), из-за чего не чувствует ног ниже лодыжки. У президента проблемы с ходьбой, на дальние расстояния его перевозит машина для гольфа.

Источник: lidovky.cz