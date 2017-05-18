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Андрея Бабиша в чешском правительстве заменит бывший директор Microsoft

Андрея Бабиша в чешском правительстве заменит бывший директор Microsoft

Vladislava M 517 0
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка принял третью кандидатуру на должность министра финансов от движения ANO. Место Андрея Бабиша должен занять Иван Пилны.
Фото: Иван Пилны, https://twitter.com/novinkycz
Андрея Бабиша в чешском правительстве заменит бывший директор Microsoft

Должность министра финансов Чехии вместо Андрея Бабиша должен занять теперешний председатель парламентского экономического комитета и бывший директор чешского отделения Microsoft Иван Пилны (Ivan Pilný). Премьер-министр Богуслав Соботка подтвердил, что с третьим кандидатом от движения ANO на должность министра финансов он согласен.

Соботка ожидает, что Милош Земан после возвращения из Китая снимет Андрея Бабиша с должности и назначит на его место Пилного. Бабиш заявил, что попросит президента принять предложения по увольнению и назначению.

Новый министр должен будет до октябрьских выборов подготовить проект государственного бюджета на следующий год. Пилны сам сообщил, что своей задачей он видит держать «в узде» государственный бюджет и его дефицит.

Предприниматели и аналитики оценивают будущего руководителя государственной казны как опытного менеджера, который хорошо разбирается в современной экономике.

Напомним, что премьер-министр Богуслав Соботка в начале мая решил снять с должности министра финансов Андрея Бабиша из-за того, что, по его мнению, он уклонялся от уплаты налогов и оказывал влияние на принадлежащие ему СМИ.

Изначально премьер хотел решить проблему путем отставки всего правительства, но после спора с президентом не подал заявление и предложил все же снять с должности только Бабиша. Из-за этого в Чехии разразился политический кризис. И без того прохладные отношения между премьером и президентом еще более ухудшились.

Уходящий министр финансов Андрей Бабиш заявил, что премьер постоянно распространяет о нем ложь. Если он не прекратит это делать, Бабиш угрожает подать на него в суд. Министр считает, что политический кризис предотвращен только благодаря движению ANO. Уйти из министерства Андрей Бабиш собирается до конца месяца. Больше он не хочет оказывать влияние на министерство даже как советник.

Земан сообщил, что заявлением об отставке Бабиша он будет заниматься после возвращения из Китая. Дальнейшие шаги Град сообщит на следующей неделе.

 

Иван Пилны (Ivan Pilný) родился 6 июля 1944 года в Праге, окончил Чешский технический университет (факультет электротехники). С 1992 по 1998 был генеральным директором компании Microsoft в Чехии. С 2009 по 2012 был сооснователем и заместителем председателя партии Občané.cz. С 2013 – депутат и председатель экономического комитета. С 2014 – член движения ANO. Лидер ANO на Высочине при выборах в парламент.

Источник: ČTK

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Темы
политический кризис премьер министр Чехия Министерство финансов Прага Андрей Бабиш Богуслав Соботка
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