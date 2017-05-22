Знаменитый Розовый танк в Чехии попытались перекрасить в зеленый цвет

Автор Розового танка Давид Черны считает акцию показательной и говорит, что в Чехии снова усилилось российское влияние.

Члены военного клуба в Брно в субботу, 20 мая, решили перекрасить знаменитый Розовый танк, установленный в качестве артефакта на площади Коменского в главном городе Моравии, в зеленый цвет. Трое участников акции были задержаны полицией. Вокруг танка установили ограждения.

«Мы выражаем несогласие с тем, что эта единица исторической техники, которая с июня 1945 года была данью памяти более 150 тысячам погибших красноармейцев при освобождении Чехословакии, была опорочена недостойным для нее розовым цветом», – так объяснили свои действия члены военного клуба.

И хотя участники хэппенинга вели себя очень нерешительно, они все-таки начали перекрашивать танк в зеленый цвет. Они также призывали прохожих поучаствовать в акции. Через некоторое время активистов задержала полиция. По ее оценкам, артефакту не был нанесен ущерб, но дело начали расследовать.

Автор Розового танка Давид Черны сказал, что спустя 25 лет в Чехии снова устанавливается российское влияние и право России на эту страну. Художник отметил, что для него символично, что кто-то хочет снова перекрасить танк в зеленый. По его словам, этот танк был подлинным символом оккупационных войск и ничем иным.

Члены военного клуба сообщили, что использовали зеленую краску, которую легко смыть водой, и что после возвращения танка в Военный технический музей в Лешанах они готовы вернуть ему первоначальный вид. С Розовым танком в последнее время произошел ряд инцидентов. В четверг вечером группа людей накрыла его синим брезентом с надписью «Порядочные люди» (Slušní lidé). Потом произошел случай, когда молодой человек хотел сделать селфи на танке, но упал и ударился головой.

Ранее Розовый танк стоял в Праге на Смихове, где служил памятником освобождения столицы Красной армией. В 1991 году Давид Черны (тогда еще студент Высшей школы прикладного искусства) решил перекрасить его в розовый цвет. Тогда стало известно, что этот экземпляр не участвовал в освобождении. После того как танку вернули зеленый цвет, группа депутатов Федерального Собрания повторила поступок Черного.

Сейчас Розовый танк оградили канатами. И хотя они не препятствуют доступу к объекту, большинство людей может понять, что переступать все-таки за них не стоит, так как речь идет о художественной инсталляции, – пояснили в Моравской галерее. Ее директор Ян Пресс считает, что прокремлевские активисты не понимают, что этот танк является произведением искусства.

Источник: idnes.cz